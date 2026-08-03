तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय के बेटे व फिल्ममेकर जेसन संजय ने अपने परिवार, बहन दिव्या साशा के साथ रिश्ते और परिवार की जिम्मेदारियों पर खुलकर बात की है। अपनी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘सिग्मा’ की रिलीज से पहले बिहाइंडवुड्स टीवी से बातचीत में 25 साल जेसन ने बताया कि वह अपनी बहन दिव्या के सबसे करीब हैं।

क्या बोले विजय के बेटे जेसन

जेसन संजय ने कहा, “मैं और मेरी बहन हम दोनों हर दिन बात करते हैं। जब से हम एक ही घर में नहीं रह रहे, तब से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है।” जेसन संजय ने आगे बताया कि दोनों के बीच नजदीकी तब और बढ़ गई, जब वह हायर स्टडीज के लिए घर से बाहर गए। उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया।

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जेसन फिल्ममेकिंग की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। दूर होने के बावजूद, वे वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहते हैं। जेसन ने कहा कि उनकी बहन फिल्मों की अच्छी समझ रखती हैं और हमेशा ईमानदारी से अपनी राय देती हैं। ‘सिग्मा’ की कहानी सबसे पहले उन्होंने ही सुनी थी और उनके सुझावों से फिल्म की स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने में मदद मिली।

जेसन को ऐसा हुआ जिम्मेदारी का एहसास

सीएम के बेटे ने बताया कि इस करीबी रिश्ते के साथ-साथ उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास भी आया, जिसे जेसन बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उनके पिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद से परिवार पर लोगों की नजरें और बढ़ गई हैं और जेसन का कहना है कि अपनी बहन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी का बोझ हमेशा उन पर बना रहता है।

जेसन संजय ने कहा, “एक समय के बाद मुझे उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। हर समय उसकी सुरक्षा करनी होती है और उसे सही रास्ता दिखाना होता है। कम उम्र में यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।”

जासूस से कम नहीं हैं सीएम की पत्नी संगीता

जेसन संजय ने अपनी मां संगीता की कमाल की काबिलियत के बारे में भी एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, “मेरी मां किसी जासूस से कम नहीं हैं। जब भी मैं छिपकर कहीं अलग घूमने की कोशिश करता हूं, तो पकड़ा ही जाता हूं।”

सीएम के बेटे ने एक घटना याद की, जब वह रात में बिना किसी को बताए कार लेकर निकल गए थे। उनका मोबाइल भी बंद था। जेसन ने बताया, “एक बार की बात है, जब रात में मेरे परिवार के सभी लोग सो रहे थे। मैंने उन्हें बताए बिना गाड़ी चलाई और सुबह वापस लौटा। मेरा मोबाइल फोन बंद था। वे पुलिस स्टेशन में मेरे लापता होने की शिकायत दर्ज कराने ही वाले थे। फिर जब मैं सुबह लौटा, तो काफी हंगामा हुआ।”

‘जन नायकन’ के कारण टली ‘सिग्मा’ की रिलीज

जेसन संजय की पहली निर्देशित फिल्म ‘सिग्मा’ में संदीप किशन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शंस ने किया है। यह फिल्म पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उनके पिता विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ से टकराव से बचने के लिए इसकी रिलीज अगस्त तक टाल दी गई।

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