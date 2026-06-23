तमन्ना भाटिया पिछले 20 से ज्यादा सालों से मनोरंजन जगत का हिस्सा हैं और उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा की कई फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी अलग पहचान बनाई है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे उनके डांस नंबरों के बारे में पूछा गया, जिन्होंने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई है। इस पर तमन्ना ने कहा कि वह इन्हें आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि पार्टी सॉन्ग मानती हैं, क्योंकि कई बार ये गाने उन फिल्मों से भी ज्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहते हैं जिनका वे हिस्सा होते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए करीना कपूर और कैटरीना कैफ का नाम लिया। तमन्ना ने कहा कि ‘छम्मक छल्लो’ और ‘शीला की जवानी’ जैसे गानों में दोनों अभिनेत्रियां किसी देवी की तरह नजर आती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उन गानों वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न कर पाईं हों, लेकिन उनके गाने जबरदस्त हिट साबित हुए और आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

तमन्ना ने बताया कि जब वह शादियों और अन्य कार्यक्रम में जाती हैं, यहां तक कि अपने परिवार के कार्यक्रमों में भी, तो हर उम्र के लोग इन गानों पर थिरकते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, “मैंने बुजुर्ग अंकलों, दादी-नानियों, बच्चों और लगभग सभी को इन गानों पर डांस करते देखा है। ये पार्टी सॉन्ग हैं, डांस नंबर हैं। इसलिए मैं इन्हें उसी नजरिए से देखती हूं। मैं इन्हें ‘आइटम सॉन्ग’ नहीं मानती क्योंकि आखिरकार ये गाने पार्टी एंथम बन जाते हैं।”

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तमन्ना भाटिया ने यह भी मजाकिया अंदाज में बताया कि जब उनका या उनकी टीम का दिन खराब चल रहा होता है, तो वे मूड बेहतर करने के लिए गायक-संगीतकार हिमेश रेशमिया के गानों पर डांस करते हैं।

‘ग्लैमर मेरी शख्सियत का हिस्सा है’

तमन्ना का मानना है कि ऐसे गाने उन्हें अपनी ग्लैमरस छवि को खुलकर जीने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा, “मेरे लिए ग्लैमर बहुत स्वाभाविक है। मैं हर सुबह खुद को ग्लैमरस महसूस करने की चाह के साथ उठती हूं। यह सिर्फ कैमरे के लिए किया जाने वाला अभिनय नहीं है, बल्कि मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। ऐसे गाने उस पक्ष को अभिव्यक्त करने का बेहतरीन जरिया हैं और मुझे यह करना बेहद पसंद है।”

इसी बातचीत में तमन्ना ने उन डांस नंबरों के पीछे होने वाली कड़ी मेहनत के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘स्त्री 2’ के गाने ‘आज की रात’ के लिए उन्होंने शमा नाम के किरदार को पूरी तरह अपनाया था और उसी की तरह परफॉर्म किया था।

तमन्ना ने The Ba***ds of Bollywood के प्रमोशनल गाने ‘गफूर’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस गाने में उन्होंने अपने किरदार को एक ऐसी महिला के रूप में देखा था जो किसी आफ्टर-पार्टी में मौजूद है। हालांकि यह गाना शो का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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तमन्ना ने हंसते हुए कहा, “यह थोड़ा हास्यपूर्ण था क्योंकि ‘गफूर’ में कोई सेक्सी डांस स्टेप्स नहीं थे। गाने का माहौल और वाइब काफी ग्लैमरस था, लेकिन उसके स्टेप्स उस तरह के नहीं थे।”

हिंदी और साउथ इंडस्ट्री में फर्क

तमन्ना ने हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बीच के अंतर पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कलाकारों को अपनी पसंद का रास्ता चुनने की आजादी देती है, जबकि दक्षिण भारतीय सिनेमा में यह विकल्प हमेशा मौजूद नहीं होता।

उन्होंने कहा, “हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह के कलाकार होते हैं। कुछ कलाकार अभिनय और कला को ज्यादा महत्व देते हैं और खास तरह के किरदार निभाने में सहज होते हैं। ऐसे कलाकार जरूरी नहीं कि ग्लैमरस गानों या डांस नंबरों का हिस्सा बनें। हिंदी सिनेमा आपको इनमें से किसी एक रास्ते को चुनने का मौका देता है, और जो कलाकार दोनों चीजों को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, वे अक्सर सुपरस्टार बन जाते हैं।”

साउथ इंडस्ट्री के साथ तमन्ना भाटिया का अनुभव

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए तमन्ना भाटिया ने कहा कि वहां महिलाओं को देखने का नजरिया हमेशा सकारात्मक या सराहनात्मक नहीं होता। उन्होंने कहा, “जब मैंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मुझे समझ आया कि लोग इसके बारे में अलग-अलग बातें क्यों करते हैं। वहां महिलाओं को देखने का एक खास नजरिया है। माहौल थोड़ा पितृसत्तात्मक (पैट्रिआर्कल) लगता है और कई बार यह नजरिया महिलाओं के प्रति बहुत सम्मानजनक या प्रशंसात्मक नहीं होता। हालांकि मैंने वहां के सिनेमा और उसके संगीत पक्ष को समझ लिया था।”

परफॉर्मेंस और कमर्शियल सिनेमा के बीच संतुलन

तमन्ना ने आगे कहा कि साउथ इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अभिनेत्रियों में स्टार क्वालिटी होना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक, इस लिहाज से साउथ सिनेमा कई बार ज्यादा सीमित करने वाला भी हो सकता है।

उन्होंने कहा, “अगर आप कमर्शियल सिनेमा में सफल होना चाहते हैं, तो साउथ इंडस्ट्री में स्टार अपील होना बहुत जरूरी है। यह मेरा निजी अनुभव है। हो सकता है दूसरे लोगों का अनुभव अलग रहा हो, लेकिन मैं उन अभिनेत्रियों की बात कर रही हूं जिन्होंने 10-15 साल या उससे ज्यादा लंबा करियर बनाया है। वे एक तरफ दमदार और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड भूमिकाएं निभाने में सफल रहीं, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल गानों और डांस नंबरों का भी हिस्सा बनीं।”