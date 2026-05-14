पाकिस्तानी गायक हसन रहीम के टोरंटो कॉन्सर्ट में भारतीय सिंगर तलविंदर की अचानक एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव पहले से ही बना हुआ है। जैसे ही तलविंदर ने कॉन्सर्ट के फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गईं।

कॉन्सर्ट में हसन रहीम के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए तलविंदर को गाते, डांस करते और उन्हें गले लगाते देखा गया। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि टोरंटो में उनका यह अनुभव सपना पूरा होने जैसा था।

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इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उन्हें कड़ी आलोचना का सामना कराया। कुछ यूज़र्स ने उन्हें “देश के प्रति गैर-जिम्मेदार” तक कह दिया और पुराने राजनीतिक बयानों को भी जोड़कर विवाद और बढ़ा दिया। वहीं कई लोगों ने इस सहयोग को संगीत और कला की सीमाओं से ऊपर बताया और कहा कि कला को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।

विवाद के बीच हसन रहीम के पुराने एक बयान पर भी चर्चा फिर से तेज हो गई, जिसमें उन्होंने एक आतंकी हमले और उस पर प्रतिक्रियाओं को लेकर अपनी राय रखी थी। इससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया।

हालांकि दूसरी तरफ कई फैंस ने तलविंदर का समर्थन भी किया। उनका कहना था कि संगीत का कोई देश नहीं होता और इस तरह के सहयोग कलाकारों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं।

तलविंदर पहले अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक और सोशल मीडिया वायरल गानों की वजह से चर्चा में आए थे। हाल ही में वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं।

कुल मिलाकर यह मामला एक बार फिर इस बहस को सामने लाता है कि कला और कलाकारों को राजनीति से कितना अलग रखा जाना चाहिए।

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