लाल कोट में क्यूट लग रहे हैं सैफ-करीना के बेटे तैमूर, ‘नन्हे नवाब’ की ये तस्वीर जीत लेगी आपका दिल

Taimur Ali Khan will steal your heart in this adorable photo! @pinkvilla 😍 . . #saifalikhan #taimuralikhan #kareenakapoorkhan #starkids #rajasthan #actor #cuteness #love #adorable #sweet #cute #handsome #star #pinkvilla

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla) on Feb 27, 2018 at 2:42am PST