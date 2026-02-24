बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार तब्बू का फिल्मी सफर जितना दमदार रहा है, उतना ही दिलचस्प है उनका इंडस्ट्री कनेक्शन भी है। कम ही लोग ये जानते होंगे कि तब्बू ऐसे परिवार से आती हैं जिसका कला, साहित्य और सिनेमा से गहरा नाता रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई, लेकिन उनके रिश्ते-नाते भी कम खास नहीं हैं।

शबाना आजमी हैं तब्बू की बुआ

तब्बू और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी बुआ-भतीजी हैं। तब्बू, शबाना आजमी के भाई जमाल हाशमी की बेटी हैं। हालांकि जब तब्बू सिर्फ 3 साल की थीं, तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे और उन्होंने अपने पिता के साथ कभी करीबी रिश्ता शेयर नहीं किया।

फराह नाज की बहन हैं तब्बू

80-90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस फराह नाज, तब्बू की बड़ी बहन हैं।। फराह नाज ने कई कमर्शियल फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इंडस्ट्री में बहन की मौजूदगी ने तब्बू को शुरुआती दौर में माहौल समझने में जरूर मदद की, लेकिन करियर की राह उन्होंने खुद चुननी पड़ी।

तन्वी आजमी से भी है रिश्ता

तन्वी आजमी, मशहूर सिनेमैटोग्राफर बाबा आजमी की पत्नी हैं। बाबा आजमी, शबाना आजमी के भाई हैं। इस नाते तन्वी आजमी, तब्बू की चाची लगती हैं। तन्वी आजमी और तब्बू दोनों एक ही फिल्मी परिवार से जुड़ी हुई हैं और रिश्ते में एक-दूसरे की करीबी संबंधी हैं।

यह भी पढ़ें: क्या रियल लाइफ पर हावी हुआ रील लव, आम्रपाली दुबे को ‘अर्धांगिनी’ बताने वाले निरहुआ ने पत्नी संग शादी को कहा मजबूरी | Entertainment Special

तब्बू का असली नाम

तब्बू का जन्म 1971 में हैदराबाद में हुआ था। उनका असली नाम तब्स्सुम फातिमा हाशमी है और उन्होंने 1980 में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद बतौर एक्ट्रेस तब्बू ने अपना फिल्मी सफर 1994 में फिल्म ‘पहला पहला प्यार’ से शुरू किया। हालांकि, उन्हें असली लोकप्रियता उसी साल रिलीज हुई फिल्म ‘विजयपथ’ से मिली। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। तब्बू ‘दृश्यम 1’ और 2, ‘भूल भुलैया 2’, ‘अंधाधुन’, ‘गोलमाल अगेन’, ‘हैदर’, ‘मकबूल’, ‘चीनी कम’ समेत कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

तब्बू की पर्सनल लाइफ

वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। 54 वर्षीय अभिनेत्री तब्बू सिंगल लाइफ का आनंद ले रही हैं। उन्होंने खुद बताया है कि वह अपनी आजादी और सुकून भरे जीवन से खुश हैं। हालांकि उनका नाम कुछ एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है।

नागार्जुन के साथ उनका रिश्ता कथित तौर पर करीब 10 साल तक चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू हैदराबाद में उनकी दी हुई प्रॉपर्टी में रहती थीं। कहा जाता है कि तब्बू शादी चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन पहले से शादीशुदा होने के कारण यह संभव नहीं हो सका और दोनों अलग हो गए।

फिल्म ‘प्रेम’ के दौरान उनका नाम संजय कपूर के साथ जुड़ने लगा। दोनों के अफेयर की चर्चा थी और संजय ने भी तब्बू के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया था। इनके अलावा निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ भी उनका नाम जुड़ा था।

यह भी पढ़ें: ‘उस दर्द को ठीक किया जो दिया ही नहीं’, पहली सगाई टूटने के बाद रश्मिका मंदाना को विजय देवरकोंडा से मिला सच्चा प्यार

अजय देवगन संग आज भी हैं प्यार के चर्चे

अजय देवगन के साथ उनका नाम अक्सर जोड़ा गया, हालांकि दोनों की गहरी दोस्ती ज्यादा चर्चित रही। तब्बू ने मजाक में कहा था कि उनके सिंगल रहने के पीछे अजय का हाथ है, क्योंकि वे बचपन में उनपर नजर रखते थे कि वो किससे बात कर रही हैं और कोई लड़का उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। आज भी जब दोनों किसी इवेंट में साथ नजर आते हैं तो उनके वीडियो काफी वायरल होते हैं और लोगों का मानना है कि अजय, तब्बू के साथ काफी खुश दिखते हैं।