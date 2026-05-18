अभिनेत्री तब्बू सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि शानदार डांस परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक थी फिल्म ‘तक्षक’ का गाना ‘रंग दे’। गोविंद निहलानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने को ए. आर. रहमान ने संगीत दिया था, जबकि आशा भोसले ने इसे अपनी आवाज दी थी।

अब डांस आर्टिस्ट रुबीना खान ने इस गाने की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि तब्बू ने इस गाने के डांस मूव्स सीखने के लिए बेहद मेहनत की थी। रुबीना के मुताबिक, “रिहर्सल के दौरान तब्बू मुश्किल से बैठती थीं। उनका शरीर थोड़ा सख्त था, इसलिए मूव्स में लचीलापन लाना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की और आखिर में शानदार परफॉर्मेंस दी। गाने की शूटिंग 4-5 दिनों में पूरी हुई।”

रुबीना ने बताया कि जब गाना पूरा हुआ और तब्बू ने उसका फाइनल आउटपुट देखा, तो वह बेहद खुश हुईं। इसी खुशी में उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सोने के कंगन भेंट किए। इतना ही नहीं, सरोज खान के पुरुष सहायक को सोने की चेन और महिला सहायक को सोने का ब्रेसलेट भी दिया। रुबीना ने कहा, “मैंने पहली बार किसी कलाकार को इस तरह खुशी जताते देखा था।”

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तब्बू ने सिर्फ कोरियोग्राफी टीम ही नहीं, बल्कि बैकग्राउंड डांसर्स का भी खास ख्याल रखा। रुबीना के अनुसार, सेट पर मौजूद करीब 25-30 महिला और उतने ही पुरुष डांसर्स को तब्बू ने 1000-1000 रुपये दिए थे। उन्होंने इसे एक बेहद दयालु कदम बताया।

रुबीना ने तब्बू की इंसानियत से जुड़ा एक और किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक दूसरे गाने की शूटिंग के दौरान कथक मूव करते समय एक बैकग्राउंड डांसर का पैर मुड़ गया और वह गिर पड़ी। तब्बू ने तुरंत शूटिंग रुकवा दी और खुद घायल डांसर के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने डांसर का पैर अपनी गोद में रखा और क्रू सदस्य से दवा और पट्टी मंगवाई। जब डांसर ने कहा कि वह खुद दवा लगा लेगी, तब तब्बू ने जवाब दिया, “क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती?”

‘तक्षक’ में अजय देवगन, राहुल बोस, नेत्रा रघुरामन, गोविंद नामदेव, अमरीश पुरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसका गाना “रंग दे” आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार डांस नंबर्स में गिना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक क्रू सदस्य द्वारा साझा किए गए अनुभवों, शूटिंग से जुड़े किस्सों और निजी यादों पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सेट पर बिताए गए अनुभवों को दर्शाती हैं, न कि किसी आधिकारिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ को।

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