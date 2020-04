Javed Akhtar: मुंबई में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बीएमसी लगातार काम में जुटी हुई है। ऐसे में मुंबई BMC के काम को सराहने के लिए जावेद अख्तर ने एक पोस्ट किया था। इस कड़ी में फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी इस पोस्ट को देख कर कमेंट कर डाला। जिसमें अशोक ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि उन्होंने बीएमसी के काम को लेकर तो रिएक्शन दिया लेकिन अभी तक उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। हालांकि जावेद ने अशोक के इस ट्वीट का रिप्लाई भी किया।

अशोक पंडित ने कहा-‘सर मुंबई में जो काबिल-ए-तारीफ काम मुंबई बीएमसी ने किया उसकी प्रशंसा के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन मुझे अभी भी इंतजार है कि आप तबलीगी जमात के लिए भी कुछ कहेंगे। मुझे यकीन है आपने मुरादाबाद का सीन जरूर देखा होगा, वो कुछ विचलित करने वाले विजुअल आपने देखे होंगे। इस अटैक पर ये क्रिमिनल साइंस क्यों?’

इसके जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा-‘अशोक जी सीधी बात करिए। क्या आप जो मुझे बरसों से जानते हैं ये सोचते हैं कि मैं कम्यूनल हूं? कोई और पूछता, तो पूछता आप जो मेरे दोस्त हैं क्या आप नहीं जानते कि मेरा तबलीगी जमात जैसी हर संस्था चाहे मुस्लिम या हिंदू के बारे में क्या सोचना है?’

Sir I support your appreciation to great work done by BMC but still waiting for you to condemn the continuous terror act of #TablighiJamaat. I am sure you must hv seen the visuals of #Muradabad also.

Why this criminal silence on the barbaric attacks ? https://t.co/gFCQKn4fnF

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 16, 2020