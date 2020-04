Swara Bhaskar: देश दुनिया में कोरोना वायरस संकट हर तरफ फैला हुआ है। जिस वजह से भारत में भी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भी लोग इसे ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है। जहां धार्मिक रथयात्रा निकाली गई। इस बीच सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने तबलीगी जमात का भी जिक्र किया।

कर्नाटक रथयात्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- ‘जिस लेवल की नाराजगी तबलीगी जमात को मिली थी वैसे ही रिएक्शन का इंतजार मीडिया से है।’ इसको लेकर कई लोगों ने स्वरा भास्कर को रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ट्विटर के कमेंट बॉक्स पर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

एक यूजर लिखता- इतनी ही ही हिम्मत कभी जमातियों के विरोध में लगा दिया करो। तो किसी ने कहा-पुलिस को कौन पीट रहा है? एक यूजर ने कहा- ‘वहां पर किसी ने थूका तो नही डॉक्टर को मारा तो नहीं पुलिस पर पत्थर तो नहीं फेके। यही फर्क है तबलीगी ओर इनमें फिर भी जो इन लोगो ने किया वो गलत है। इतनी हिम्मत है हमें उन्हें गलत कहने की पर तुम्हारी जुबान से तो जमाती के खिलाफ़ एक शब्द नहीं निकला।

स्वरा ने इस बीच एक और ट्वीट किया। ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा-‘अब कुछ ‘अनबायस्ट’ लोग आएंगे औऱ केहेंगे कि यह मंदिर कोरोना षड्यंत्र का हिस्सा कैसे था!’ ऐसे में एक यूजर ने पूछा-दीदी क्या आपने एक शब्द जमातियों के लिए बोला था? नहीं तो अब क्यों बहन? तो किसी ने तंज कसते हुए कहा- ‘उंगली मे जमाती का थूक ना लगे ध्यान देना मंथरा।’

Waiting for ‘unbiased’ tweeple to start frothing at the mouth and make theories about how this temple was part of a larger Corona Conspiracy! No??? https://t.co/Tec1nAiCpR

