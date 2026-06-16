जब साल 2007 में फिल्म ‘तारे जमीन पर’ रिलीज हुई थी, तब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक बदलाव लेकर आई जिसने बच्चों की परवरिश, शिक्षा व्यवस्था और सीखने में आने वाली कठिनाइयों पर लोगों का ध्यान खींचा। आमिर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दो बाल कलाकारों को खास पहचान दिलाई- पहले दर्शील सफारी और दूसरे सचेत इंजीनियर। एक तरफ जहां दर्शील आज भी मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं, वहीं सचेत इंजीनियर फिल्म की सफलता के बाद लाइमलाइट से दूर हो गए।

फिल्म में उन्होंने ईशान अवस्थी के बड़े भाई का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। करीब दो दशक बाद उनके प्रशंसकों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि सचेत अब यूके (ब्रिटेन) में एक सफल डेंटिस्ट हैं। इतना ही नहीं, वह पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और उनके पास पायलट लाइसेंस हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं।

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फिल्म ‘तारे जमीन पर’ ने दिलाई पहचान

‘तारे जमीन पर’ में योहान नंदकिशोर अवस्थी का किरदार निभाने वाले सचेत इंजीनियर ने एक आदर्श बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। पढ़ाई में होशियार, टेबल टेनिस में माहिर और अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखने वाले योहान, ईशान से बिल्कुल अलग थे। जहां ईशान को अक्षर और नंबर समझने में मुश्किल होती थी, वहीं योहान क्लास में अव्वल रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि सचेत की असल जिंदगी भी उनके इस किरदार जैसी ही रही है।

कई चाइल्ड एक्टर्स के उलट सचेत ने पढ़ाई को चुना। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने लंदन के मशहूर UCL ईस्टमैन डेंटल इंस्टीट्यूट से पेरियोडोंटोलॉजी में M.Clin.Dent की डिग्री पूरी की और वे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी (EFP) के रजिस्टर्ड सदस्य हैं। उन्होंने ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन (ORE) के दोनों हिस्से भी पास कर लिए हैं, जिससे वे UK में डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हो गए हैं।

विदेश जाने से पहले उन्होंने DY पाटिल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और पेरियोडोंटोलॉजी में गोल्ड मेडल भी जीता। इससे साबित होता है कि योहान की पढ़ाई-लिखाई में काबिलियत सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं थी। वहीं, डेंटिस्ट्री भी उनका एकमात्र जुनून नहीं है।

पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं सचेत

साल 2024 में सचेत ने एक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट से एक फोटो शेयर की, जिससे पता चला कि उन्हें फ्लाइंग करने का कितना शौक है। उन्होंने लिखा, “ऊपर कंट्रोल में रहने से नीचे की बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि क्षितिज (horizon) अनंत है, और संभावनाएं भी। मेरी पहली फ्लाइट, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं।”

एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर दर्शकों का दिल जीतने वाले व्यक्ति के लिए डेंटिस्ट और पायलट बनने का सफ़र थोड़ा अजीब लग सकता है। फिर भी एक्टिंग कभी उनके बड़े प्लान का हिस्सा नहीं थी। 2022 में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में सचेत ने बताया था कि ‘तारे जमीन पर’ मिलना महज एक सुखद संयोग था।

फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं सचेत

सचेत ने कहा था, “मैं एक फिल्मी परिवार से हूं। मेरी दादी, कृष्णा कुमारी सेठ एक एक्ट्रेस थीं और मेरे दादाजी सूरज प्रकाश एक प्रोड्यूसर थे। इसलिए मैं हमेशा फिल्मों की दुनिया से घिरा रहा। हालांकि, मैंने इस फील्ड में आने का कोई प्लान नहीं बनाया था। मेकर्स असल में मेरे छोटे भाई का ऑडिशन ले रहे थे। मैं बस वहां मौजूद था और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी ऑडिशन क्यों नहीं देते? मैंने ऑडिशन दिया और एक महीने बाद मुझे कॉल आया। उस समय मैं 11 साल का था।”

सचेत ने ठुकराए कई फिल्मों के ऑफर

फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें रातों-रात मशहूर चेहरा बना दिया। उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन सचेत ने सभी को ठुकरा दिया। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, “लोग मुझे सड़कों पर पहचानने लगे। मैं बस मुस्कुरा देता था। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे कहीं देखा है। बाद में मुझे कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, इससे पहले कि मेरा ध्यान भटक जाए।”

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