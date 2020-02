बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने केंद्र सरकार के महिलाओं को सेना में कमांडर जैसे पद देने के विरोध पर सवाल उठाए हैं। अंग्रेजी दैनिक में इस बाबत छपी खबर की कटिंग को एक्ट्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सेना में महिलाओं की कमांडर के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार के इस विरोध पर एक्ट्रेस ने सेना में जेंडर इक्वलिटी जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं।

तापसी ने सेना में पुरुष और महिला के साथ भेदभाव को लेकर लिखा- हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनको प्यार कर सकते हैं, यहां तक कि हम उन्हें गाली भी दे सकते हैं लेकिन उनके आदेश पर काम नहीं कर सकते हैं। तालियां। तापसी की इस बात पर यूजर्स अपनी बातें रख रहे हैं। तापसी के लैंगिक समानता पर उनका समर्थन करने वाले जहां कई लोग हैं वहीं कुछ लोग उनको पूरी खबर पढ़ने की सलाह दे रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सेना में महिलाओं को अभी कमांडर जैसे पद देना अभी ठीक नहीं होगा। सरकार ने इस पर अपने तर्क भी दिए हैं। सरकार का मानना है कि सेना में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुषों की एक बड़ी संख्या है जो अभी किसी महिला की अगुवाई में चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अपने जवाब में केंद्र ने परिवार के मोर्चे पर महिलाओं की ज्यादा जरूरत और युद्ध की स्थिति में उन्हें बंदी बनाए जाने के जोखिम का भी हवाला दिया।

वहीं महिलाओं की पोस्टिंग के मामले में सरकार आगे कहा है कि महिला और पुरुष अधिकारियों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। दोनों की शारीरिक क्षमताओं का हवाला देते हुए सरकार ने कहा,शारीरिक क्षमताओं से लेकर तमाम दूसरे मामलों तक उनमें फर्क है जिसमें मातृत्व और बच्चे की देखभाल जैसे पहलू भी शामिल हैं।

We can worship HER…

We can make love to HER…

We can even abuse HER…

But we can not take orders from HER!

slow claps #GenderEquality #Mockery pic.twitter.com/9q19mi90SP

— taapsee pannu (@taapsee) February 5, 2020