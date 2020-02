65वें ऐमजॉन फिल्‍मफेयर अवॉर्ड्स में एक्ट्रेस तापसी पन्नू को फिल्म सांड की आंख में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस को मिले इस सम्मान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस सहित बॉलीवुड कलाकार भी बधाई दिए।

एक्ट्रेस को कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या की राइटर कनिका ढिल्लों ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,तुमपर गर्व है तापसी। हमारी रुमी , रानी और भी कई सुंदर किरदार के लिए है। इस जीत के लिए बधाई…। कनिका के ट्वीट का जवाब देते हुए तापसी ने लिखा, Uffff yesss! Muse and mouser shall continue KILLING IT!. कनिका ने फिर तापसी के जवाब को रीट्वीट करते हुए लिखा- हा हा हा!!! आ गया तेरा MUSE वापस! रिटर्न ऑफ द MUSE!!

कनिका-तापसी के बीच चल रहे कमेंटबाजी के बीच फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी कूद पड़े और मजे लेते हुए ट्वीट किया- क्या हुआ तापसी को किसी ने गलती से अवॉर्ड दे दिया क्या? जिसपर कनिका ने लिखा हां जी! फिल्मफेयर ने! बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक चॉइस के लिए! कनिका ने आगे एक्ट्रेस पर चुटकी लेते हुए लिखा, पर क्या फायदा ? रियल लाइफ में तापसी को बोलो थोड़ी एक्टिंग कर ले तो ये रायता फैला देती है। ओवर एक्टिंग कर कर के!!

कनिका के इस बात पर तापसी कहां रूकने वालीं थीं। उन्होंने जवाब देत हुए लिखा, अरे इतनी एक्टिंग नहीं होती मुझसे कैमरा बंद दुकान बंद।

Arre itni acting nahi hoti merese! Camere band dukaan band ! — taapsee pannu (@taapsee) February 16, 2020

वहीं तापसी पन्नू को फिल्म प्रोड्यूसर तनुज गर्ग ने बधाई देते हुए फीमेल आयुष्मान करार दिया जिसपर तापसी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तनुज ने लिखा- पावर हाउस को बधाई, हमारे बॉलीवुड की फिमेल आयुष्मान खुराना। तापसी ने इसका जवाब देते हुए लिखा- क्यों ना मुझे बॉलीवुड की पहली तापसी पन्नू बुलाएं। तापसी की इस बात को तनुज ने भी कबूला और कहा- वो तो तुम हो ही, सबसे अलग और यूनीक।

बता दें तापसी पन्नू जल्द ही अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ में नजर आएंगी जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके पहले तापसी अनुभव की मुल्क में नजर आ चुकी हैं।

