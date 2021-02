कोर्ट ने प्रिया रमानी को किया बरी, तो तापसी पन्नू बोलीं- यह आशा की किरण…

पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) को दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। बता दें, प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के खिलाफ #MeToo मुहिम के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जिसके बाद साल 2018 में एमजे अकबर ने उन आरोपों को लेकर प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।

प्रिया रमानी (Priya Ramani) को बरी करते हुए अदालत ने कहा, “एक महिला को दशकों तक भी अपनी शिकायत किसी भी मंच पर रखने का अधिकार है। जिस देश में महिलाओं के सम्मान के बारे में रामायण और महाभारत लिखी गईं, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, यह शर्म की बात है।”

प्रिया रमानी के बरी होने पर फिल्म इंडस्ट्री से भी खूब रिएक्शंस आ रहे हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने अदालत के फैसले की तारीफ करते हुए लिखा, “आसपास हो रहीं सभी अनुचित चीजों और गलतियों के बीच यह आशा की किरण बनकर आई है कि कहीं-ना-कहीं किसी चीज ने सच्चाई में हमारी उम्मीदें जिंदा रखी हुई हैं। सच्चाई और न्याय लंब समय तक जीवित रहो।”

Amidst all the wrongs n unfairs happening around this did bring a ray of hope that somewhere something is keeping our hope in righteousness alive. Long live truth and justice ! https://t.co/uo6gUNPWca

