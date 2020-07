Kanpur Encounter, Taapsee Pannu Reacted, Gangster Vikas Dubey Encounter: गैंगस्टर विकास दुबे का 10 जुलाई सुबह एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस पर कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जहां सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना के पक्ष में हैं वहीं कुछ लोग हैशटैग के साथ विकास दुबे एनकाउंटर को फेक करार दे रहे हैं।

इस घटना पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। अपने ट्विटर अकाउंट से एक्ट्रेस ने तंज कसते हुए लिखा- ‘फिर हमारी फिल्मों के लिए कहा जाता है…’। तापसी ने अपने पोस्ट में लिखा- ”वॉव हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये होगा। बताइए फिर बॉलीवुड स्टोरीज को लेकर कहा जाता है कि दूर दूर तक इनमें कोई सत्य नहीं होता।’ तापसी पन्नू के इस ट्वीट के बाद उन्हें लोगों से तीखे रिएक्शन भी मिलने लगे। एक यूजर ने लिखा- ‘एक बात बताओ, उस वक्त क्या सो रही थीं जब उसने हमारे 8 पुलिसवाले मार दिए थे?’

एक यूजर ने लिखा- तुम्हें कोई दर्द हो रहा है क्या? एक अन्य यूजर ने भी वहीं सवाल किया- तुमने तब नहीं देखा था जब उसने हमारे 8 पुलिस वालों को मार डाला, कहां थी तब? तो वहीं कई लोग तापसी के समर्थन में आए और बोले- ‘यूपी पुलिस फेल हो गई है। उन 8 जवानों की शहादत का भी कोई फायदा नहीं हो पाया।’

एक ने कहा- ‘तो क्या तुम मानती हो कि ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था?’ एक यूजर ने लिखा- ‘दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज़ खुलने से सरकार पलटने से बचाई गयी है।’

Wow! We did not expect this at all !!!!

And then they say our bollywood stories are far from reality https://t.co/h9lsNwA7Ao

— taapsee pannu (@taapsee) July 10, 2020