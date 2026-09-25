एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने एक्टिंग करियर के कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बात की है, जो उनके लिए काफी असहज रहे। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार समझ नहीं आता था कि किसी सीन को जरूरत से ज्यादा बोल्ड या सेक्सुअल तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्हें इसका एहसास फिल्म रिलीज होने के बाद होता था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि एक फिल्म से उन्हें इसलिए हटा दिया गया क्योंकि हीरो की पत्नी को वो पसंद नहीं थीं।

हाल ही में नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय अनुभव कम होने की वजह से वह सेट पर होने वाली कई चीजों को अपने काम का हिस्सा मान लेती थीं। बाद में उन्हें समझ आया कि ऐसा होना जरूरी नहीं था। तापसी ने बताया कि उन्हें एक फिल्म से बिना कोई ठोस वजह बताए रिप्लेस कर दिया गया था।

तापसी ने बताया कि एक फिल्म के लिए अपनी डेट्स देने के बाद भी उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उन्हें इस फैसले की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई और वह आज तक सोचती हैं कि आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या था।

तापसी ने उस अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे बताया गया कि फिल्म के हीरो ने मुझे रिप्लेस कर दिया। भगवान जाने इसकी वजह क्या थी। मैं आज भी इसके कारणों के बारे में सोचती हूं। मैं कई वजहों की कल्पना कर सकती हूं। शायद उन्हें असुरक्षा महसूस हुई हो, या वह किसी ऐसी अभिनेत्री को चाहते हों, जिसके वह ज्यादा करीब हों। लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। मुझे बस इतना कहा गया कि वह मुझे फिल्म में नहीं चाहते। मैं लगातार अपने रिप्लेस किए जाने की वजह पूछती रही।”

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यह पहली बार नहीं है जब तापसी ने किसी फिल्म से निकाले जाने की बात की हो। 2021 में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में उन्होंने बताया था कि एक फिल्म के लिए उन्हें फाइनल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली थी।

तापसी ने कहा था कि उनके इस बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद मेकर्स ने उनसे संपर्क कर माफी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने असली वजह बताने में हिचकिचाहट दिखाई।

पति पत्नी और वो से भी कर दिया था तापसी को बाहर

यह मामला कथित तौर पर फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ से जुड़ा था, जिसमें बाद में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे। उस समय तापसी ने फिल्म से हटाए जाने के तरीके पर सवाल उठाया था। वहीं, निर्माताओं का कहना था कि इस रोल के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था और तापसी के साथ कोई पक्की प्रतिबद्धता नहीं हुई थी।

हीरो की पत्नी के कारण हाथ से निकली फिल्म

तापसी ने एक और फिल्म से रिप्लेस किए जाने की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें जो कारण बताया गया था, वह उनके करियर का सबसे अजीब अनुभव था। उन्होंने कहा, “मुझे रिप्लेस किए जाने की सबसे खराब वजह जो बताई गई, वो ये थी कि हीरो की पत्नी आपको पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पता कि वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती थीं।”

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तापसी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय उन्हें यह समझ नहीं थी कि किसी सीन को किस तरह जरूरत से ज्यादा सेक्सुअलाइज करके पर्दे पर पेश किया जा सकता है। कई बार शूटिंग के दौरान उन्हें सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन फिल्म देखने के बाद उन्हें एहसास होता था कि सीन उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया गया है।

उन्होंने कहा, “मुझे पता ही नहीं चलता था कि इसे हाइपरसेक्सुअलाइज किया जा रहा है। आपको इसका एहसास तभी होता है जब आप आउटपुट देखते हैं। शूटिंग के समय आपको पता नहीं चलता कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं। मुझे लगा था कि इसे बहुत खूबसूरती से और बिना ज्यादा फोकस किए फिल्माया जाएगा। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी।”

अभिनेत्री ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नई होने के कारण वह अपने आसपास के लोगों पर काफी भरोसा करती थीं। उन्हें लगता था कि जो कुछ सेट पर हो रहा है, वह फिल्म का सामान्य हिस्सा है।