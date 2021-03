तापसी पन्नू के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग के 3 मार्च को हुए रेड के बाद आज अभिनेत्री ने अपनी चुप्पी तोडी है और कहा है कि वो इतनी सस्ती नहीं हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर रेड से जुड़ी तीन बातों का जिक्र किया है। उनके ट्वीट्स पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है और कहा है कि हमेशा वो सस्ती ही रहेंगी। दरअसल कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने साल 2019 में तापसी पन्नू को ट्वीट कर कहा था कि वो कंगना को कॉपी करके अपनी दुकान चलातीं हैं। रंगोली ने इस ट्वीट में तापसी को ‘सस्ती कॉपी’ कहा था।

कंगना ने तापसी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ‘तुम हमेशा सस्ती ही रहोगी क्योंकि तुम सब लोग रेपिस्ट के फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे रिंग मास्टर कश्यप (अनुराग कश्यप) पर टैक्स चोरी के लिए 2013 में भी रेड पड़ी थी। सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट बाहर आ चुकी है और अगर तुम दोषी नहीं हो तो उनके खिलाफ कोर्ट जाओ, इस पर सफाई दो.. कम ऑन सस्ती।’

तापसी पन्नू ने शनिवार को किए गए अपने पहले ट्वीट में लिखा है, ‘मुख्य रूप से तीन चीज़ों की तीन दिनों तक गहन जांच पड़ताल की गई। ‘कथित’ बंगले की चाबी, जिसकी मैं मालकिन हूं और वो पेरिस में है क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टियां वहां मनाती हूं।’

You will always remain sasti because you are sab rapists ka feminist… your ring master Kashyap was raided in 2013 as well for tax chori… government official’s report is out if you aren’t guilty go to court against them come clean on this … come on sasti — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 6, 2021

3 days of intense search of 3 things primarily

1. The keys of the “alleged” bungalow that I apparently own in Paris. Because summer holidays are around the corner — taapsee pannu (@taapsee) March 6, 2021

तापसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘जिस कथित पांच करोड़ की रसीद को मुझे फंसाने के लिए रखा गया, उन पैसों से मैंने पहले ही इंकार कर दिया था।’ आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिकारियों का कहना है कि तापसी पन्नू के पास से 5 करोड़ की नकद राशि के सबूत मिले हैं।

2. The “alleged” receipt worth 5 crores to frame n keep for future pitching coz I’ve been refused that money before — taapsee pannu (@taapsee) March 6, 2021

तापसी ने अपने तीसरे ट्वीट में अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा, ‘माननीय वित्त मंत्री के अनुसार, 2013 में मेरे यहां छापे पड़े थे। अब मैं इतनी सस्ती नहीं हूं।’

3. My memory of 2013 raid that happened with me according to our honourable finance minister P.S- “not so sasti” anymore — taapsee pannu (@taapsee) March 6, 2021

यह ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को दिए गए एक बयान के संदर्भ में था जब उन्होंने कहा था कि साल 2013 में भी ऐसी ही करवाई हुई थी तब उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में इस तरह की करवाई पर सवाल खड़े किए जाते हैं, पूर्व में ऐसा नहीं था।

तापसी पन्नू के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ने से उनके फैंस ने भी चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि सरकार की आलोचना करने के कारण तापसी को फ्रेम किया जा रहा है। तापसी के बॉयफ्रेंड भारतीय बैडमिंटन कोच मेथियस बोई ने भी ट्वीट कर खेल मंत्री किरण रिजीजू से मदद की अपील की है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने 3 मार्च को तापसी पन्न, अनुराग कश्यप और उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फैंटम प्रोडक्शन हाउस समेत कई कंपनियों में अब तक लगभग 350 करोड़ की कर चोरी का मामला सामने आ रहा है।