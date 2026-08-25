तापसी पन्नू की आने वाली ‘गांधारी’ विवादों में घिर गई है। लेखक कल्याण बांडी ने आरोप लगाया है कि फिल्म की कहानी उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हालांकि, फिल्म की निर्माता कनिका ढिल्लों की कंपनी कथा पिक्चर्स ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ‘गांधारी’ की कहानी पूरी तरह उनकी रचना है। वहीं, लेखक का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले इसी तरह की कहानी लिखी थी। फिल्म में तापसी एक मां का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी अगवा हुई बेटी की तलाश में निकलती है।

आईआईटी मद्रास से पढ़े और फिलहाल सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर कल्याण बांडी का दावा है कि उन्होंने 2019 में ‘गांधारी’ नाम से एक कहानी लिखकर रजिस्टर कराई थी। उनके मुताबिक, कहानी एक ऐसी मां की थी, जिसकी बेटी बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वह एक उग्र रूप धारण कर लेती है।

हाल ही में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बांडी ने बताया कि उन्होंने 2019 में वूट के साथ काम कर रहीं मोनिका शेरगिल को अपनी कहानी सुनाई थी। मोनिका शेरगिल अब नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। बांडी का कहना है कि वह तभी से ‘गांधारी’ की कहानी को लेकर सवाल उठा रह हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में कानूनी नोटिस भी भेजा था और मुआवजे के साथ कहानी का सही क्रेडिट देने की मांग की थी।

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बांडी ने बताया कि उन्होंने 2019 में लिंक्डइन के जरिए मोनिका शेरगिल से संपर्क किया था। उसी महीने उन्होंने उन्हें ‘गांधारी’ की 8 पन्नों की कहानी और 2 पन्नों का सिनॉप्सिस भेजा था। कुछ हफ्तों बाद उन्हें कहानी मिलने की पुष्टि भी हुई, लेकिन बताया गया कि यह कहानी उस समय कंपनी की योजनाओं में फिट नहीं बैठती। इसके बाद बांडी ने अपनी कहानी स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराई और इस आइडिया पर काम जारी रखा।

2023 में बायजा स्टूडियोज से की बात

2023 में उन्होंने बायजा स्टूडियोज से संपर्क किया। इसके बाद करीब पांच से छह महीने तक स्क्रीनप्ले को लेकर बातचीत चली। उन्होंने अपना पिच जियोहॉटस्टार को भी भेजा। बाद में 2025 में जब नेटफ्लिक्स पर ‘गांधारी’ की घोषणा हुई तो वह हैरान रह गए।

लेखक के मुताबिक, फिल्म का नाम देखते ही उनका ध्यान इस ओर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। प्रोजेक्ट की जानकारी सामने आने के बाद उन्हें इसमें अपनी कहानी से समानताएं नजर आईं और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया।

प्रोडक्शन हाउस के हालिया प्लेजरिज्म वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बांडी ने कहा, “सिर्फ मैं ही इस टाइटल को कॉन्सेप्ट से जोड़ सकता हूं, क्योंकि यह मेरी क्रिएटिविटी थी। इसका क्रेडिट कनिका ढिल्लों को कैसे दिया जा सकता है?”

उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन प्रोडक्शन हाउस के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने ‘गांधारी’ की घोषणा के बाद पीछे हटना शुरू कर दिया। इससे उन्हें आर्थिक और पेशेवर नुकसान हुआ। उनके वकील ने उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी, लेकिन बांडी का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले कोर्ट केस का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है।

उन्होंने कहा, “मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। बस इतना कह दें कि धन्यवाद और यह स्वीकार कर लें कि यह मेरा आइडिया था। अगर वे मुझे यह साबित कर दें कि यह मेरी कहानी नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होगी।”

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कथा पिक्चर्स ने आरोपों को किया खारिज

सोमवार को कनिका ढिल्लों की प्रोडक्शन कंपनी कथा पिक्चर्स ने कल्याण बांडी के आरोपों को खारिज कर दिया। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कुछ प्रकाशनों में उनकी आगामी फिल्म ‘गांधारी’ के किसी अन्य व्यक्ति के कॉन्सेप्ट और टाइटल की नकल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कंपनी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज किया।

बयान में आगे कहा गया कि ‘गांधारी’ एक मौलिक रचना है, जिसे कनिका ढिल्लों ने लिखा और प्रोड्यूस किया है और इसे कथा पिक्चर्स ने डेवलप किया है। कंपनी के मुताबिक, फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले कनिका ढिल्लों का अपना काम है।

कंपनी ने मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोगों से अपील की कि इन आरोपों को अपुष्ट और गलत मानें और इन्हें स्थापित तथ्य के तौर पर प्रकाशित, प्रसारित या दोहराने से बचें।

‘गांधारी’ का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। फिल्म को कनिका ढिल्लों ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। इसमें तापसी पन्नू के साथ इश्वाक सिंह भी नजर आएंगे। फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।