तापसी पन्नू को अक्सर पैपराजी के साथ गु्स्से में बात करते हुए देखा गया है। उनके अलावा जया बच्चन भी पैपराजी को डांटते हुए नजर आती हैं। जिसके कारण सोशल मीडिया पर तापसी पन्न की तुलना जया बच्चन से की जाती है। अब एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन दिया है और इसे कॉम्प्लिमेंट बताया है।

न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि यह एक तारीफ है। मैं हमेशा इसका पॉजिटिव साइड देखती हूं। वह (जया बच्चन) बहुत अच्छी अभिनेत्री और एक बेहद मजबूत महिला हैं। लोग मेरी तुलना उनसे करके मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने कभी किसी पर आवाज नहीं उठाई है। मैं ऐसा करती ही नहीं हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं किसी को गाली नहीं देती। अपनी सीमाओं को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूं। और जिस महिला की अपनी सीमाएं बहुत स्पष्ट होती हैं, वह लोगों को डराने वाली लगती है। मेरे सामने सही और गलत को लेकर मेरी सोच बिल्कुल साफ रहती है और उन्हें यह पसंद नहीं आता। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं थोड़ी ज्यादा दबकर और जरूरत से ज्यादा विनम्र होकर रहूं। जबकि, उल्टा, वे लोग ही मुझ पर चिल्लाते हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है।”

यह भी पढ़ें: ‘मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं’ पैपराजी संग अपने बर्ताव पर तापसी पन्नू का जवाब, बोलीं- अगर आप मेरे करीब आएंगे तो…

पैपराजी की ये बात तापसी को नहीं आती पसंद

तापसी ने कहा कि फोटोग्राफर्स जिस लहजे में उनका नाम चिल्लाकर बुलाते हैं, वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा, “बड़ी होने के बाद मेरे माता-पिता के अलावा किसी ने कभी मुझ पर चिल्लाया नहीं है। लेकिन ये लोग लगातार चिल्लाते रहते हैं, ‘तापसी! तापसी! तापसी!’ अगर आप मेरे इतने करीब खड़े हैं तो चिल्लाने की जरूरत क्या है? मैंने कभी उनके साथ उसी लहजे में बात नहीं की, जबकि आदर्श रूप से मुझे ऐसा करना चाहिए था। इसके बावजूद अगर वे मुझे गुस्सैल कहते हैं, तो शायद उन्हें इस शब्द का मतलब ही नहीं पता।”

तापसी ने आगे बताया कि जब उन्हें सच में गुस्सा आता है तो वह बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उन्होंने कहा, “जब मुझे सच में गुस्सा आता है, तो मैं खुद को बंद कर लेती हूं, चुप हो जाती हूं और सामने वाले को नजरअंदाज कर देती हूं। जिन लोगों से मैं नाराज होती हूं, उनसे बातचीत नहीं करती। मैं खुद को जानती हूं। मैंने हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया है। मेरे बारे में जो टैगलाइन बनाई जाती हैं, वे सिर्फ क्लिक पाने के लिए होती हैं। जो भी इस स्थिति को समझदारी से देखेगा, वह यह बात समझ जाएगा।”

यह भी पढ़ें: ‘पूरी इंडस्ट्री उनके स्वभाव से वाकिफ है’, जया बच्चन के ‘गंदी पैंट’ बयान पर पैपराजी ने की खुलकर बात, बोले- हम हमेशा जया जी बुलाते हैं

तापसी ने यह भी कहा कि उनके रिएक्शन को अक्सर पैपराजी क्लिकबेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा, “अगर कैप्शन में लिखा हो कि तापसी बहुत अच्छी और प्यारी थीं, तो उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा। किसी को इसकी परवाह नहीं होगी। लोगों की दिलचस्पी तभी होगी जब टैगलाइन में लिखा हो कि तापसी गुस्से में थीं और उन्होंने किसी को खरी-खोटी सुना दी। यह क्लिकबेट है और इससे उनके पेज चलाने में मदद मिलती है। मैं उनके लिए व्यूज जुटाने में मदद कर रही हूं। मुझे खुशी है कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी पर कुछ असर पड़ रहा है।”

बता दें कि तापसी पन्नू और जया बच्चन को बाकी सेलेब्स की तरह पैपराजी को पोज देते नहीं देखा जाता है। बल्कि दोनों ही अभिनेत्रियां उन्हें देखकर बचती नजर आती हैं। कई बार जया बच्चन और तापसी पन्नू को पैप्स पर भड़कते भी देखा गया है, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है।