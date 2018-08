बर्थडे पर भी तापसी पन्नू को करना पड़ रहा काम, ‘मुल्क’ डायरेक्टर ने लिये मजे

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म ‘मुल्क’ 3 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म को रिलीज होने में मात्र दो दिन ही शेष हैं, ऐसे में तापसी फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। तापसी पन्नू आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, हालांकि जन्मदिन के मौके पर भी तापसी ने काम से छुट्टी नहीं ली है। जिसके चलते फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई देते हुए मजे भी लिए हैं। निर्देशक ने ट्वीट में लिखा- जन्मदिन की शुभकामनाएं तापसी। उम्मीद है कि मुल्क तुम्हारे लिए जन्मदिन के खास तोहफे में एक साबित होगी। ढेर सारा प्यार, हमेशा चमकती रहो। तापसी और हां, छुट्टी मत लेना, प्रमोशल जारी रखो।

फिल्म ‘मुल्क’ में तापसी के अलावा ऋषि कपूर भी लीड भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो मुल्क भारत के एक छोटे शहर की एक ज्वांइट परिवार की कहानी है, जो कि ए‍क विवाद में उलझने के बाद अपनी खोई इज्जत को दोबारा पाने की कोशिश में जुटा नजर आता है। फिल्म में तापसी एक वकील आरती की भूमिका में नजर आएंगी और ऋषि कपूर आरती के ससुर की भूमिका में दिखने वाले हैं।

Happy Birthday Taapsee. I hope Mulk turns out to be a a wonderful birthday gift for you. Lots of love. Keep shining!!! @taapsee

And yes… don't take a day off… Keep promoting.. lol.

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) August 1, 2018