Taali trailer: सुष्मिता सेन की सीरीज ‘ताली’ का दमदार ट्रेलर आउट, पॉवरफुल ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रोल में दिखाया दम

Taali trailer: अभिनेत्री सुष्मिता सेन आगामी वेब सीरीज ‘ताली’ में ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता श्रीगौरी सावंत की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सुष्मिता सेन की 'ताली' JioCinema पर स्ट्रीम होंगी। (फोटो: जियो सिनेमा)

