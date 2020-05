भारत और नेपाल के बीच लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी विवाद गरमाता जा रहा है। इस मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने ट्वीट कर नेपाल सरकार का सपोर्ट करते हुए लिखा, ‘हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हम सभी तीन महान देशों (भारत, नेपाल और चीन) के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं।’ एक्ट्रेस के इस ट्वीट के बाद भारत की विदेश मंत्री रहीं दिवंगत सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने ट्वीट कर एक्ट्रेस को जवाब दिया है।

सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, ‘भारत को नेपाल से शिकायत हो सकती है या नेपाल का भारत के साथ दिक्कत हो सकती है यह भारत और नेपाल के बीच का मामला है। आप चीन को कैसे बीच में लाईं? यह हमारे लिए बुरा है और नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप चीन को लाती हैं तो भारत के साथ हजारों सालों के रिश्ते को बर्बाद करती हैं। आप हमारी साझा विरासत को बर्बाद कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आप खुद संप्रभु देश के रूप में अपनी स्थिति को कमजोर कर रही हैं।’

India may have grievances with Nepal or Nepal may have serious issues with India. That’s between India and Nepal. How do you bring in China ? That’s bad for us. And that’s not good for Nepal either. /10

