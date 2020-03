Swara Bhaskar: सुकमा नक्सली हमले में 17 जवान शहीद और 14 घायल हो गए हैं। इस हमले पर स्वरा भास्कर ने भी रिएक्ट किया। स्वरा ने ट्वीट कर इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया। छत्तीसगढ़ में हुए इस हमले को लेकर स्वरा ने कहा कि यह शर्मनाक है। ये इंसानियत के विपरीत है। स्वरा के इस ट्वीट के बाद से ट्रोल्स ने भी एक्ट्रेस पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया।

स्वरा ने ट्वीट कर लिखा- ‘शर्मनाक! अमानवीय और पूरी तरह से राक्षसी !!!! सुकमा #ChattisgarhNaxalAttack’। स्वरा के इस ट्वीट पर लोनों ने भड़कना शुरू कर दिया। यूजर्स कहने लगे कि तुम ये सब देख कर अंदर ही अंदर खुश हो रही होंगी? तो किसी ने कहा- ‘ये तुम्हारे ही खानदान से निकले हुए नक्सली है फर्क इतना है कि वो ग्रामीण नक्सली हैं सेना पर वार करते है, तुम लोग शहरी नक्सल हो जो बातों से सेना पर वार करती हो।’ किसी ने कहा- तुम्हारी बिरादिरी के हैं।

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा- ‘छत्तीसगढ़ की congress सरकार को अभी दोष नहीं दोगी आंटी जी?’ तो किसी ने लिखा- ‘डियर स्वरा ये ट्वीट वाकई दुख प्रकट करने के लिए है, या फिर सिर्फ दिखाने भर के लिए।’ एक यूजर ने लिखा- ‘अऱे दीदी ये आपके ही भाई बहन हैं विद गन्स। अब जाइए जेएनयू औऱ जाकर सेलिब्रेट कीजिए जैसे पहले किया था।’ तो किसी ने लिखा- ‘पहली बार आपको इस ट्वीट के लिए धन्यवाद वरना आप तो ज़हर ही उगलती हो।’

Shameful! Inhuman and utterly monstrous!!!! SHAME and curses on these monsters! #Sukma #ChattisgarhNaxalAttack pic.twitter.com/1yu6bvuzHo

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 22, 2020