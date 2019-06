Swara BhaskerPhotos: कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचार करने वालीं स्वरा भास्कर इन दिनों रूस की तस्वीरों के कारण ट्रोल हो रही हैं। एक्ट्रेस ने विदेश की मौज-मस्ती की तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है। एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोई यूजर उनके लुक तो कोई यूजर उनके चुनाव में प्रचार करने के लिए ट्रोल कर रहा है।

@Indiantweeeter नाम की एक ट्विटर यूजर ने स्वरा के पोज पर तंज कसते हुए लिखा- गर्दन कैसे टेढ़ी हो गई। वहीं @imharshthakur नाम के एक यूजर लिखता है- ओ स्त्री रसिया से मत आना। एक अन्य यूजर ने लिखा- चुनाव में पनौती बनकर मिले पैसे को उड़ाती एक सम्मानित फ्लॉप चलचित्र कलाकार भारतीय नारी। एक यूजर लिखता है- लाल सलाम, छोड़ दी क्या। इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने स्वरा भास्कर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।

A penny for my thoughts in #StPetersburg #russiadiaries pic.twitter.com/rhebNi0Bc6

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 11, 2019