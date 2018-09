परेशान हो गई हैं स्वरा भास्कर, करण जौहर से मांग रहीं मदद

स्वरा भास्कर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं। कुछ महीनों पहले उन्हें ‘वीरे दी वेडिंग’ के एक सीन के लिए जमकर लोगों ने ट्रोल किया था। ट्रोल्स उनकी पोस्ट पर भद्दे कमेंट्स भी करते हैं। इन सब से बावजूद भी स्वरा कभी भी कमजोर नहीं पड़ी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि स्वरा ट्रोल्स के परेशान हो गई हैं। यही कारण है कि उन्होंने करण जौहर से इस संबंध में सलाह मांगी है।

कॉलिंग करण शो के दौरान एक्ट्रेस ने फोन किया और सवाल किया कि ट्रोल्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? करण ने जवाब देते हुए कहा, ”स्वरा हमें वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मैं भी अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार होता रहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे आपको किस वजह से ट्रोल कर रहे हैं?” करण ने आगे कहा, ”मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा परेशान मत हो। यदि आप मेकअप करना चाहते हैं और सामाजिक बुराईयों से लड़ना चाहते हैं, तो यह आपका विशेषाधिकार है। यह आपकी समस्या है। वे शायद नाखुश, अवांछित और बेरोजगार हैं। मुझे लगता है कि आपको उनके लिए दया महसूस करनी चाहिए।”

कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में स्वरा से निगेटिव कमेंट्स को लेकर सवाल किया गया था। ‘वीरे दी वेडिंग’ एक्ट्रेस ने कहा था, ”मैं जब पोस्ट करती हूं तो कमेंट्स को नहीं पढ़ती। मुझे लगता है कि ट्रोलिंग एक व्यावसायिक खतरा है। वे एक पेड आईटी सेल के ट्रोल्स होते हैं। लेकिन एक समाज के रूप में, हम चाहते हैं कि हमारी सार्वजनिक जगहें सुरक्षित और सभ्य हों, हमें इसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए लड़ना है।” बता दें कि कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने एक ट्वीट के जरिए इशारों में स्वरा भास्कर पर निशाना साधा था। जिसके बाद स्वरा ने भी ट्वीट कर पायल को जवाब दिया था।

Hi Payal! I hope you are well too Stay happy sister! https://t.co/b5qui9Bx9G

