एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों ‘राइज एंड फॉल 2’ में नजर आ रही हैं। दर्शकों को उनका एक अलग ही साइड शो में देखने मिल रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने अपनी जुबान के कारण अपना करियर खराब कर लिया। स्वरा ने ये बात कंटेंट क्रिएटर्स और रिएलिटी शो स्टार्स के बारे में बात करते हुए बोली। उनका कहना था कि ये लोग आकर मुझे गेम खेलना नहीं सिखा सकते हैं।

दरअसल, इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने स्वरा को कम डिप्लोमैटिक रहने और अपने खेल पर ध्यान देने की सलाह दी थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन दिया। शुरुआत में स्वरा ने श्रेया की सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। स्वरा ने कहा कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी शो के सितारे उन्हें गेम खेलने का तरीका सिखा रहे हैं।

रिएलिटी शोज से करियर नहीं बनाना

स्वरा भास्कर ने कहा कि वह अपने तरीके से गेम खेलने में खुश हैं और रिएलिटी शोज के जरिए अपना करियर बनाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रेया कालरा की सलाह पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘ श्रेया, पूरी इज्जत के साथ कहना चाहूंगी कि मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं। मेरी दुनिया रियलिटी शोज की दुनिया से अलग है। मैं इस तरह के शोज के जरिए अपना करियर बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती।’

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स्वरा का दावा- खुद खराब किया करियर

स्वरा ने इस बात को यही खत्म कर दिया। श्रेया के जाने के बाद स्वरा ने कहा कि जिन मुद्दों को वह जरूरी मानती हैं, उनके लिए स्टैंड लेने की वजह से उन्होंने अपना करियर खराब किया है। बजाय इसके कि वह पैसे लेकर किसी का प्रचार करतीं, उन्होंने अपनी आवाज कुछ मुद्दों पर बुलंद की, जिन्हें वह जरूरी मानती थीं। स्वरा ने दो टूक कहा कि उन्हें कंटेंट क्रिएटर्स या रियलिटी स्टार्स से लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है।

जौहर पर की थी टिप्पणी

शो में जाने से पहले स्वरा भास्कर फिल्म ‘पद्मावत’ पर दी अपनी टिप्पणी के लिए काफी सुर्खियों में रहीं थीं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां उन्होंने जौहर दिखाने को लेकर अपनी राय रखी थी और उन्हें बुरी तरह से ट्रोल होना पड़ा था। इस तरह के कई बयान हैं जिनके लिए एक्ट्रेस चर्चा में रह चुकी हैं।

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