स्वरा भास्कर इस वक्त ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में नजर आ रही हैं। शो के अंदर कुछ लोग उनसे इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ‘पद्मावत’ के जौहर पर बयान दिया था और वो सरकार के खिलाफ भी कई बयान दे चुकी हैं। मगर स्वरा की मानें तो उनके जौहर वाले बयान को जानबूझकर विवादित बनाया गया है।

‘राइज एंड फॉल 2’ में शामिल होने से पहले स्वरा ने SCREEN से खास बातचीत में हालिया ‘पद्मावत’ विवाद पर खुलकर बात की थी। उन्होंने इस पूरे विवाद को ‘कंस्ट्रक्टेड’ यानी साजिशन खड़ा किया गया विवाद बताया। साथ ही दावा किया कि सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाकर कई लोग पैसे कमाते हैं।

फिल्म ‘पद्मावत’ में दिखाए गए जौहर के सीन पर टिप्पणी को लेकर आलोचना पर रिएक्शन देते हुए स्वरा ने कहा कि यह करीब 9-10 साल पुराना विवाद है और 2018 में ओपन लेटर के सामने आने के बाद उन्हें इसी बात के लिए गालियां मिल चुकी हैं।

स्वरा ने कहा कि अब वह सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रही थीं कि उन्होंने संजय लीला भंसाली को वह ओपन लेटर क्यों लिखा था। उनके मुताबिक, उनकी बात को गलत समझने के साथ-साथ गलत तरीके से पेश भी किया गया।

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि जौहर करने वाली महिलाएं या रानी पद्मावती कायर थीं। उन्होंने अपनी स्थिति समझाते हुए कहा था कि अगर वह खुद रेप सर्वाइवर होतीं और फिल्म में जौहर का महिमामंडन देखतीं, तो उन्हें लगता कि वह अपनी जान न बचा पाने के कारण कायर हैं।

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स्वरा ने कहा कि कई बड़े मीडिया चैनलों ने भी उनकी बात को इस तरह रिपोर्ट किया कि उन्होंने जौहर को कायरता का काम बताया है। उनके मुताबिक, इसी वजह से उन्हें यह पूरा विवाद कंस्ट्रक्टेड लगा।

स्वरा का दावा- मेरे नाम पर लोगों को मिलती है नौकरी’

स्वरा ने दावा किया कि उनके साथ जुड़े कई विवादों को जानबूझकर बनाया और बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके कई विवादों को इसी तरह सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया गया।

एक्ट्रेस ने कहा कि इंटरनेट पर उनके ऐसे कई पुराने वीडियो मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने यही बात कही थी और उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। उनके मुताबिक, अचानक उसी बयान को लेकर लोगों के नाराज होने से उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा।

स्वरा ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी विवादित क्लिप्स का इस्तेमाल दूसरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग उनका नाम लेकर काम और कमाई कर रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी की नौकरी उनका नाम सुर्खियों में लाने, उनके बारे में गलत बातें कहने, उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने और उन्हें ट्रोल करने से चल रही है, तो ऐसे लोगों को इस साल उन्हें दिवाली का तोहफा और धन्यवाद नोट भेजना चाहिए।

किस IT सेल पर लगाया आरोप?

जब स्वरा से पूछा गया कि इन कथित ‘कंस्ट्रक्टेड’ हमलों के पीछे कौन है, तो उन्होंने सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल की IT सेल की ओर इशारा किया। हालांकि, यह उनका व्यक्तिगत दावा है।

उन्होंने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा पैसे वाली और सबसे ताकतवर IT सेल कौन-सी है। स्वरा के मुताबिक, उनके खिलाफ इस तरह के विवादों को उछालने से उस पक्ष को हो रही आलोचनाओं से ध्यान हटाने में मदद मिलती है।

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क्या है ‘पद्मावत’ विवाद?

हाल ही में दिल्ली में हुए ‘वुमन, लाइफ, फ्रीडम’ कार्यक्रम में स्वरा का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कार्यक्रम में उनसे संजय लीला भंसाली को लिखे उनके ओपन लेटर के बारे में सवाल पूछा गया था। यह पत्र उन्होंने ‘पद्मावत’ देखने के बाद जौहर के सीन को लेकर लिखा था।

स्वरा ने बताया था कि फिल्म में 800 महिलाओं को जौहर करते हुए देखकर उनके मन में यह सवाल आया कि अगर वह खुद रेप सर्वाइवर होतीं, तो फिल्म देखकर उन्हें कैसा महसूस होता। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में उन्हें यह सोचकर कायर जैसा महसूस हो सकता था कि उन्होंने अपनी जान नहीं ली।

उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या रेप सर्वाइवर्स को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है या सम्मान और बहादुरी का मतलब अपनी जान दे देना है।

स्वरा ने फिल्म के एक सीन का भी जिक्र किया था, जिसमें एक गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप दिखाया गया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या फिल्म यह संदेश दे रही है कि अगर अजन्मी बच्ची के साथ भविष्य में बलात्कार की आशंका है, तो उसे जन्म लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इसके बाद वायरल वीडियो को लेकर सफाई देते हुए स्वरा ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उनके बयान का गलत अनुवाद और गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने रानी पद्मावती या जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं को कायर नहीं कहा था।

स्वरा के मुताबिक, उनका सवाल यह था कि अगर वह खुद रेप सर्वाइवर होतीं और उनकी जिंदगी बच जाती, तो फिल्म देखकर उन्हें इस बात का अपराधबोध हो सकता था कि उन्होंने अपनी जान नहीं ली। उन्होंने कहा कि लोगों को अगर उन्हें गाली देनी है तो दें, लेकिन कम से कम उनकी कही हुई सही बात के लिए गाली दें। पूरे मामले के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…