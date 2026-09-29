बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों ‘राइज एंड फॉल 2’ में नजर आ रही हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर स्वरा ने इस शो में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एनॉनमस स्पर्म डोनर की मदद से आईवीएफ करवाया था।

शो में स्वरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करती नजर आईं। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी नहीं लगता था कि उनका घर बसेगा, मगर वो मां बनना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने IVF की मदद से मां बनने का फैसला लिया, उन्होंने दो बार आईवीएफ करवाया लेकिन वो सफल नहीं हुआ।

स्वरा ने इसके बारे में बताते हुए कहा, “मैं तो आईवीएफ कराने वाली थी। मैंने तो अपने पैंरेट्स को भी मना भी लिया था कि शादी तो होने से रही, तो मैं आईवीएफ से बच्चा करुंगी।”

मां-बाप ने भी दे दी थी मंजूरी

स्वरा ने बताया कि उनके माता-पिता ये बात जानकर थोड़ा परेशान जरूर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने मंजूरी दे दी। स्वरा ने कहा, पैंरेट्स बहुत ही स्वीट हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे देश में ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो करो।”

इस वजह से स्वरा ने कराया आईवीएफ

स्वरा ने कहा, “मैं सच में एक बच्चा चाहती थी और फैमिली बसाना चाहती थी। मैंने दो राउड आईवीएफ कराया भी था, एनॉनमस स्पर्म डोनर से.. लेकिन हुआ नहीं।” उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उनकी लाइफ में फहाद आए। इसके बारे में बात करते हुए स्वरा ने कहा, “हमने कोर्ट मैरिज की थी, उस वक्त हमें दो खुशखबरी एक साथ मिल गई थी।”

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शो में स्वरा भास्कर की हो रही चर्चा

बता दें कि इस वक्त शो में स्वरा के अलावा शहजाद पूनावाला और मनीष कश्यप भी हैं। दोनों ही स्वरा की विचारधारा को लेकर उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला और मनीष दोनों ने ही अपने एक्स अकाउंट पर स्वरा के खिलाफ कई बार टिप्पणी की है और इसके बारे में शो के अंदर भी चर्चा जारी है।

ये रिएलिटी शो प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है और इसे रोज दोपहर 12 बजे देखा जा सकता है। शो को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं और इसमें 15 कंटेस्टेंट हैं।

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शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव को शो में बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले ज्यादा फुटेज मिल रही है। इनके अलावा गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, कायरा, इरिना रूड़ाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, काजल राघवानी और राज ग्रोवर भी शो का हिस्सा हैं।