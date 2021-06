ऑक्सीजन मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं। दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग जरूरत से चार गुणा ज्यादा की थी। इस मामले को लेकर कई भाजपा नेताओं ने उनपर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर मुद्दे पर बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग चार गुणा ज्यादी की थी। डॉक्टर गुलेरिया के इस बयान पर अब स्वरा भास्कर का भी रिएक्शन आया है।

स्वरा भास्कर ने एनडीटीवी के ट्वीट को साझा करते हुए लिखा, “अच्छा, अच्छा अच्छा!” स्वरा भास्कर का ऑक्सीजन मामले पर किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है, साथ ही यूजर भी इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

स्वरा भास्कर के ट्वीट का जवाब देते हुए सुनील नाम के एक यूजर ने लिखा, “तो इस तरह भाजपा गलत सूचनाएं फैला रही है।” वहीं विवेक नाम के एक यूजर ने लिखा, “अब आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा बचाने के लिए नकली प्रोपेगेंडा चलाएंगी।” एक यूजर ने ट्वीट के जवाब में लिखा, “हम इसे 3.5 गुणा ज्यादा कह सकते हैं। दिल्ली के पास बेहतर मुख्यमंत्री है और इन तथ्यों से यह साबित होता है।”

Well well well.. https://t.co/GhYyF6HwaD

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 26, 2021