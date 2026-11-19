एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और उनके पति और राजनेता फहाद अहमद ने हाल ही में अपने मुंबई में मौजूद अपना घर दिखाया। इस खास होम टूर के जरिए उन्होंने अपने रंगीन और अनोखे आशियाने की झलक दिखाई। बॉलीवुड सितारों के आलीशान हाई-राइज अपार्टमेंट्स से बिल्कुल अलग, चेंबूर में मौजूद उनका किराए का बंगला पुराने दौर की खूबसूरती और सादगी को समेटे हुए है।

घर में डिजाइनर वॉलपेपर, विंटेज फर्नीचर, निजी यादों से जुड़ी चीजें, खूबसूरत कलाकृतियां और ढेर सारे हरे-भरे पौधे इसकी रौनक बढ़ाते हैं। नयनदीप रक्षित के साथ इंटरव्यू देते हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने इस घर का होम टूर दिया। जहां उन्होंने नयनदीप का स्वागत किया और कहा कि स्वागत है मेरे नॉन बॉलीवुड घर में।

एक्ट्रेस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका ये घर बिल्कुल भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर नहीं लगता है। उनका कहना था कि ये जगह उन्हें सुकून देती है और अब वह कभी भी बिल्डिंग वाले घरों में नहीं रह पाएंगी। मुंबई में ग्राउंड फ्लोर पर रहना एक लग्जरी बराबर है।

बेटी के जन्म के बाद इस घर में हुईं शिफ्ट

एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपनी बेटी राबिया को डिलीवर करने के बाद इस घर में शिफ्ट हुईं थीं। बढ़ते परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ऐसे घर की तलाश थी, जहां बड़ी जगह हो और उनके स्टाफ के रहने के लिए भी अलग से जगह हो।

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स्वरा के घर में कोई फैंसी इंटिरियर नहीं

स्वरा भास्कर के इस घर में साधारण सीलिंग फैन, सोफा, कार्पेट, पर्दे नजर आए। इस घर को देखकर कहीं भी ये फीलिंग नहीं आती हैं कि ये किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर हो सकता है। स्वरा और फहाद के इस घर में कोई फैंसी चीज नजर नहीं आती है और वहीं इस घर को बाकी सेलिब्रिटीज के घर से अलग बनाती है। उनके इस घर के कई कोनों में उनकी बेटी के खिलौनें भी दिखाई देते हैं।

खराब हालत में मिले घर को खुद ऐसे सजाया

उन्होंने कहा कि ये घर उन्हें काफी खराब हालत में मिला था, उन्होंने इसे अपने हिसाब से सजाया है। लाइट्स से लेकर वॉलपेपर तक, स्वरा भास्कर ने इसमें कई बदलाव किए। ये घर काफी साल पुराना है, जिस वजह से इसमें लगातार कोई न कोई रिपेयरिंग का काम होता रहता है। उन्होंने इस घर में अपने स्टाफ के लिए काफी स्पेस रखा है।

शादी में मिले गिफ्ट्स को किया सजावट में शामिल

इस घर का लाल और पीला कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने इस जगह के फर्नीचर के मुताबिक तय किया है क्योंकि ये फिक्स्ड फर्नीचर है, वह इसे बदल नहीं सकती थीं।

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इस वजह से उन्होंने ये कलर इस्तेमाल किए जो उनके फर्नीचर को टोन डाउन कर दें। स्वरा ने इस घर में उनकी शादी में गिफ्ट मिले कई फ्रेम्स लगाए हुए हैं। उन्होंने इस घर में अपनी बेटी राबिया के आर्ट वर्क को भी सजाया हुआ था।

कैसा है किचन और उनकी बेटी का कमरा

स्वरा भास्कर का किचन भी काफी साधारण था, उन्होंने बताया कि वह यहां कभी नहीं आती हैं। उन्होंने अपनी बेटी के कमरे का भी रूम टूर दिया।

यहां हर कोने को उनकी बेटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्वरा ने इसे अपने घर का टॉय रूम बताया। यहां राबिया के खेलने से लेकर पढ़ने तक की सभी चीजें मौजूद हैं।