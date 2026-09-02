Swara Bhasker Controversy Padmavati Jauhar: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, हाल ही में उन्होंने फिल्म ‘पद्मावत’ के जौहर सीन को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल हुआ। एक्ट्रेस ने रानी पद्मावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें कथित तौर पर कायर कहा और जब इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया।

अब स्वरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए सफाई दी है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों का खंडन किया। उन्होंने वीडियो कहा कि उनके बयान का गलत अनुवाद किया गया। मैंने कतई नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थी। चलिए आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में क्या कहा है।

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स्वरा भास्कर ने दी सफाई?

स्वरा ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, “आज सुबह से ट्विटर और सोशल मीडिया पर मेरा एक क्लिप वायरल हो रहा है, जो कल एक इवेंट में मैंने कहा था। मुझसे पूछा गया था कि संजय लीला भंसाली सर को जो मैंने ओपन लेटर ‘पद्मावत’ के ऊपर लिखा था, वो मैंने क्यों लिखा था? तो वो जवाब देने में जब मैं समझा रही थी कि मेरी दिक्कत क्या थी। मैंने कुछ कहा था, जो अब सरासर गलत तरीके से अनुवादित हो रहा है और जो एक झूठ बनाकर फैलाया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि पद्मावती और बाकी महिलाओं ने जो जौहर किया वो कायर हैं।”

स्वरा भास्कर ने आगे कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहती हूं कि मैंने कतई ऐसा नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थीं या वो बाकी महिलाएं महल की रानिया या औरतें जिन्होंने जौहर किया था वो कायर थीं। मैंने क्या कहा इंग्लिश में कहा था… मैं उसका अनुवाद खुद करके बता देती हूं क्योंकि जब भाषा समझ नहीं आती है, तो पूछ लेना चाहिए या चेक कर लेना चाहिए झूठ बनाकर लोगों उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जो लोग मुझे गलियां देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सही चीज के लिए दीजिए।”

फिर स्वरा ने अपने वीडियो का अनुवाद करते हुए कहा, “मैंने क्या कहा था… जब मैं क्लाइमेक्स देख रही थी मुझे लगा भगवान न करे मैं एक रेप पीड़िता होती, तो मैं कायर महसूस करती कि मैंने अपनी जान नहीं ले ली। यानी की मैं ऐसा महसूस करती कि मैं बलात्कार के बाद जिंदा बच गई तो मैं कायर थी। मैंने ऐसा क्यों कहा… हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां रेप के महामारी की तरह फैला हुआ है। हम एक रेप कल्चर के बीच में रहते हैं।”

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने दिल्ली-एनसीआर में हुए रेप केस का जिक्र किया। स्वरा ने कहा, “कल ही दिल्ली में एक रेप केस की घटना हुई है। एक बच्ची के साथ 46 किलोमीटर तक गाड़ी में गैंगरेप हुआ, ये असलियत है हमारे देश की। क्या हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, जहां ये सन्देश जा रहा है कि एक औरत की शारीरिक पवित्रता उसकी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है।

क्या हमें हमारे रेप सर्वाइवर्स को यह संदेश देना चाहिए कि तुम्हारी जान ही चली जाती तो बेहतर था, तुम जिंदा बच गईं तो यह बुरी बात है?” फिर उन्होंने निर्भया का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी आखिरी सांस तक छह दरिंदों का सामना किया। स्वरा ने अपनी बात का अंत यह कहते हुए किया कि कभी जो महिलाओं की जीने की इच्छा है, उसे कम मत समझिएगा।

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