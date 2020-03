Coronavirus: कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए रविवार को पूरे देशन में जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से जगह खाली करने की अपील की है। स्वरा भास्कर ने इस बाबत एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शाहीनबाग की महिलाओं और देशभर से प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों को आइसोलेट होने और सड़क को खाली करने की बात कही है।

स्वरा ने ट्वीट किया, ‘शाहीनबाग की अद्भुत दादियों, महिलाओं और प्रदर्शन पर बैठे देशभर के लोगों से अपील है कि खुद को आइसोलेट करें और सड़कों को खाली कर दें। ऐसा मैं एक मित्र के नाते कह रही हूं।’ बता दें, ऐसा बोल स्वरा भास्कर एक बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। लोग उन्हें ये कहकर ट्रोल कर रहे हैंं कि पहले खुद ही उनको गुमराह किया, आग लगाई अब ज्ञान दे रही है।

Go nd tell them yourself you selfish woman ,first misleading them now giving gyan here as if they are on twitter!

