Brilliant shot! Who is the photographer??

What a ‘सदियों रहा है दुश्मन दौर ए ज़मां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।” moment!!

More power to your purpose @RahulGandhi @bharatjodo pic.twitter.com/RfanEJBw1L