Swara Bhaskar: स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती दिखती हैं। इस बार एक यूजर ने स्वरा भास्कर को बेवजह ट्रोल करने की कोशिश की तो एक्ट्रेस ने भी उस शख्स को नहीं छोड़ा और उसे करारा जवाब दिया। एक शख्स ने स्वरा को ट्वीट पर लिखा- ‘जब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं, तुम्हारी आवाज सुनता हूं तो शादी के बारे में खयाल बदल जाते हैं, मैं उस ओर सोचना ही छोड़ देता हूं।’

शख्स के इस ट्वीट को देखने के बाद स्वरा भी चुप नहीं रहीं और बोल पड़ीं- ‘गुड स्ट्रैटेजी, तुम अपने आप को बचा रहे हो ऐसे, दूसरों के रिजेक्शन से, बढ़िया है।’ स्वरा के इस कमेंट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया तो वहीं स्वरा को ट्रोल करने वाले उस शख्स के ट्वीट पर भी ढेरों कमेंट आने लगे। एक ने कहा- ‘इतना साफ साफ नहीं बोलने का था भाई… उसकी बिरादरी वाले आ रहे होंगे, फेमिनिज़्म का झंडा उठाये।’ तो किसी ने कहा- ‘अरे रिजेक्शन तो छोड़ो शायद किसी लड़की ने इसकी तरफ देखा भी नहीं है।’ तो किसी ने कहा- अरे ये अपने पिता औऱ पिता के पिता को फॉलो कर रहा है।’ एक अन्य यूजर ने कहा- लगता है भाईसाहब आपने शीशा नहीं देखा। तो किसी ने सुझाया-सॉरी कहकर निकल ले।

वहीं स्वरा के ट्वीट पर लोग कहते दिखे-‘असल में इसे कोई मिल नहीं रही है।’ तो किसी ने इस शख्स की तस्वीर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया औऱ कहा कि ‘ये अपने बयान पर ही कितना कंफ्यूज लग रहा है।’ तो किसी ने मस्ती में कहा- ‘वैसे तुम्हारे लिए बढ़िया है स्वरा।’

Good strategy.. You must save yourself from a lot of rejection! https://t.co/AJpXLlpOMZ

— Swara Bhasker (@ReallySwara) May 28, 2020