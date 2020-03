Swara Bhaskar, Lockdown: इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप को झेल रही है। वहीं भारत में भी इसके मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 700 से ज्यादा हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को कोरोना वायरस के खिलाफ देश में लॉकडाउन का आदेश दिया था। इसके दो दिन बाद 25 मार्च से पीएम ने दोबारा 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। उनके इस लॉकडाउन का मकसद देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है।

State govts please arrange transportation for the migrant labour that is walking 2 their homes & villages? I’m sure cities can have designated pick up spots & particular drop off spots? If v can do it for Indians stuck abroad v can do the same for Indians in India? #Appeal https://t.co/rtey0hFmjE

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 27, 2020