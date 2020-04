जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है वहीं महाराष्ट्र के सुदूर पालघर के पास तीन लोगों की मॉब लिंचिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के उजागर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली तो वहीं बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर से लेकर फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सरीखे कलाकारों ने भी रोष व्यक्त किया है।

स्वरा भास्कर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, ‘यह एक शर्मनाक तस्वीर है जो दिखाती है कि हम एक समाज के रूप में कौन हैं। हो सकता है कि यह समय की प्रतिच्छाया हो..जब आप एक हिंसा की संस्कृति का निर्माण करते हैं और गली में आप भीड़ के न्याय को सामान्य ठहराते हैं तो यह एक दिन हमारे घरों तक आ जाएगा..। यह समाज की एक ऐसी बीमारी है जो कटुता की अनुमति देती है और हमें राक्षस बनाती है।’

स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक्ट्रेस की उनकी कही पुरानी बातों को याद दिलाते हुए उन्हें भी इसके लिए दोषी बताया। एक यूजर ने लिखा, किस दिशा से सूर्य उगा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘मैडम को #PalgharMobLynching पर ट्वीट भी करना है। साथ-साथ समुदाय विशेष का बचाव भी करना है। साधुओं की नृशंस हत्या की निंदा भी करनी है तथा भाजपा पर निशाना भी साधना है। इतना केवल स्वरा आंटी ही कर सकती हैं।’

वहीं एक शख्स ने स्वरा को जवाब देते हुए लिखा, ‘बोलना आसान है लेकिन जब मंच पर माइक हाथ मे होता है तब तुम भी वहीं सब करती हो जो तुम कह रही हो। CAA केरोध विमें आपके गुमराह करने वाले भाषण अभी घर बैठे सुनो, समझ आ जायेगा आपने क्या योगदान दिया है!।’ एक और यूजर ने लिखा, ‘बीमारी समाज मे नही तुम्हारें कुछ देशद्रोही गद्दारो के दिमाग मे है राजनीति तेरे बस का नही ना फ़िल्म कुछ और कर।’

#palghar Highly condemnable! A shameful reflection of who we are as a society. Maybe a time for reflection.. when you breed a culture Violence & normalise mob justice on streets.. it comes home one day… this is a disease in our society allowed to fester & become a monster!

