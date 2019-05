Swara Bhasker ने उन्हें आंटी कहकर ट्रोल करने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अपने अंदाज में जवाब दिया है। स्वरा ने पायल के मजे लेते हुए लिखा कि दीदी, जरा पानी पी लो। दरअसल स्वरा भास्कर मौजूदा लोकसबा चुनाव में काफी सक्रीय नजर आ रही हैं। स्वरा पहले बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के सपोर्ट में सड़कों पर उतरी थीं। अब वह आम आदमी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी आतिषि मार्लेना के लिए कन्वेसिंग कर रही हैं। आतिषि दिल्ली पूर्व सीट से बीजेपी के गौतम गंभीर के खिलाफ मैदान में हैं। आतिषी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ लोगों के बीच आपत्तिजनक बातें लिखे हुए पर्चे बंटवाए जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द बयां करते हुए आतिषी की आंखों में आंसूं आ गए थे। आतिषी के इन आरोपों के साथ स्वरा डटकर खड़ी नजर आईं। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच में जाकर इस बात पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट कर एक महिला के साथ इस तरह की हरकत पर अफसोस भी जताया।

स्वरा की इन गतिविधियों पर पायल रोहतगी ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। पायल ने वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया- स्वरा आंटी खुद को फेमिनिज्म का समर्थक भी बता रही हैं। ये कांग्रेस, आप और सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार की भी समर्थक हैं। समर्थन का क्या पोर्टफोलियो तैयार किया है इसने।

Swara aunty calls herself a supporter of #Feminism too as she is supporter of Comgress, AAP & CPI candidate Kanhaiya Kumar What a portfolio to support #ModiAaneWalaHai #JustModi #RahulKaBaapChorHai #PayalRohatgi pic.twitter.com/LIvas6OIIk

— PAYAL ROHATGI & Team -BHAKTS of BHAGWAN RAM (@Payal_Rohatgi) May 9, 2019