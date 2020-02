बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (swara bhaskar) ने हाल ही में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शिरकत की जहां वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर पर अपनी बात रखी। इन मुद्दों पर लगातार विरोध कर रहीं एक्ट्रेस से कार्यक्रम की मॉडरेटर रुबिका लियाकत ने पूछा कि जब साल 2010 में NPR आया तो आपने विरोध नहीं किया क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। एंकर के सवाल पर स्वरा ने कहा कि तब वह 15 साल की थीं। एक्ट्रेस की उम्र वाली बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम में पत्रकार स्वरा से कहती हैं, साल 2010 में एनपीआर आया तो दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से सोशल एक्टिविज्म कर रही हैं तब कोई दिक्कत नहीं हुई। एंकर के इस सवाल पर स्वरा ने कहा कि वह 15 साल से एक्टिविज्म नहीं कर रही हैं। साल 2010 में उनकी उम्र 15 साल थी। पत्रकार इसका विरोध करती हैं और कहती हैं कि आपने ही बोला है कि मैं 15 साल से एक्टिविज्म कर रही हूं। रुबिका आगे कहती हैं, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद एनपीआर हो रहा है। और उसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। NPR नेशलन पॉपुलेशन रजिस्टर है। और यह सामान्य प्रक्रिया है।

सोशल मीडिया यूजर्स स्वरा द्वारा साल 2010 में 15 साल की उम्र बताने पर उनको मैथमेटिक्स में हाथ तंग होने जैसी बातें कह रहे हैं। 15 साल वाले बयान को लेकर उनके जन्मदिन से मौजूदा उम्र की टैली कर कई मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने बकायदा गणित के सूत्रों के जरिए साल 2010 में 15 साल की उम्र को झूठा करार दिया है। उसने एक तस्वीर साझा की और लिखा ये सिर्फ गणित के जानकारों के लिए है। ये तस्वीर खूब वायरल हो रहा है। देखें ट्वीट-

एक यूजर ने उनकी जन्म की तारीख 9 अप्रैल 1988 बताया और तंज कसते हुए लिखा कि 31 साल की स्वरा साल 2010 में 15 साल की थीं। बता दें ट्विटर पर लोग#MathematicianSwara ट्रेंड भी कराए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को हुआ था।

