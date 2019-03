Swara Bhaskar trolled for Supporting Kanhaiya Kumar: जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का सपोर्ट करने के लिए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ट्रोल करने वालों ने अभद्रता की सीमा पार करते हुए एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। ऐसा करने वालों में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन ने कन्हैया कुमार से किनारा करते हुए उन्हें आगामी लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद सीपीआई की तरफ से कन्हैया को बिहार के बेगूसराय से उम्मीदवार बनाने का ऐलान हुआ। कन्हैया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उनके सपोर्ट में एक ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। स्वरा ने लिखा- बेकार और अनउपयुक्त का तमगा लगाए जाने के बाद भी आखिरकार कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिल ही गया। गोदी मीडिया द्वारा ट्रायल किए जाने के बाद भी कन्हैया ने लोकतंत्र और लोगों के लिए जरूरी मुद्दों को उठाते रहे। हमें कन्हैया जैसे और लोग संसद में चाहिए।

Yay! #KanhaiyaKumar lands ticket 2 contest #LokSabha2019 Despite being subjected to a hysterical & inaccurate #GodiMedia trial Kanhaiyya has been steadfast in raising important issues that matter 2 democracy & people! V need more like Kanhaiyya in Parliament! #Kanhaiya4Begusarai

