Swara Bhaskar Troll Tejaswi Surya: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण बेंगलुरु से 28 वर्षीय तेजस्वी सूर्या को अपना उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी सूर्या कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या हमारी राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम के सदस्य और प्रदेश युवा मोर्चा के सचिव भी हैं। बताया जा रहा कि सूर्या बासावानगुडी विधानसभा से विधायक एल.ए. रविसुब्रमण्यन के भतीजे हैं। सूर्या ने बेंगलुरु के इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से पढ़ाई की है। टिकट के मिलने के बाद उत्साहित सूर्या ने ट्वीट में लिखा कि हे भगवान! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने इस प्रतिष्ठित सीट के लिए मुझ पर भरोसा जताया है। बता दें कि बीजेपी ने यहां से सांसद रहे दिवंगत अनंत कुमार की पत्नी को टिकट नहीं दिया है।

तेजस्वी सूर्या को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया में उनके कुछ पुराने ट्वीट्स रिट्वीट होने लगे। ऐसा ही एक ट्वीट वायरल हुआ जिसे फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी रिट्वीट किया है। दरअसल ये ट्वीट 19 दिसंबर 2013 का है। तब इस ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने लिखा था- शिक्षा से मैं एक अंग्रेज हूं, विचारों से अंतर्राष्ट्रवादी, कल्चर से मुसलमान और हिंदू सिर्फ दुर्घटनावश जन्म से: जवाहर लाल नेहरू।

इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा- कितनी बार एक ही स्टेटमेंट का फैक्ट चेक करें यार। ये कथन किसी और का नहीं बल्कि 1959 में हिंदू महासभा के नेता एनबी खरे का है। पढ़ लिख लो संघियों।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से ये कथन कई मौकों पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। बीजेपी की तरफ से अकसर इस ट्वीट के जरिए नेहरू पर निशाना साधता रहा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक न्यूज चैनल की डिबेट में इस कथन का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था।

By education I am an Englishman, by views an internationalist, by culture a Muslim and a Hindu only by accident of birth. – #Nehru

— Chowkidar Amit Malviya (@amitmalviya) November 14, 2015