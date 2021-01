एनडीटीवी की पूर्व एंकर और 21 वर्षों तक पत्रकारिता कर चुकी निधि राजदान ने पिछले साल ही पत्रकारिता छोड़ने का निर्णय किया था। उन्होंने बताया था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर चुनी गईं हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो एक बड़े इंटरनेट फिशिंग स्कैम का शिकार हुईं हैं। उन्हें हार्वर्ड की तरफ से कोई ऑफर नहीं भेजा गया था।

उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उनसे सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी उनके हिम्मत की सराहना करते हुए लिखा कि अपने साथ हुए फ्रॉड को सोशल मीडिया पर खुलकर लिखना एक हिम्मत का काम है। स्वरा ने लिखा, ‘निधि आपकी ईमानदारी, साहस और प्रेरणा देने वाली है।’

उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए फिल्ममेकर अशोक पंडित ने निशाना साधा और उन्हें टुकड़े – टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हम जानते हैं कि झूठ बोलना, धोखा देना, अफ़वाह फैलाना और अपने ही देश के खिलाफ अशांति फैलाना अर्बन नक्सल और टुकड़े- टुकड़े गैंग के लिए ईमानदार, साहसी और प्रेरणादाई होना है।’

We knew that speaking lies , Cheating, spreading rumours , creating unrest against ones own country is being honest, courageous & inspiring as per #UrbanNaxals & #TukdeTukdeGang https://t.co/t8mCbxplDv

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) January 17, 2021