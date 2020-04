ट्विटर पर स्वरा ने यूजर को दिया मुंह तोड़ जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो भी करती हैं वो खबर बन जाता है। ऐसे में कई बार वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं। लेकिन स्वरा भी अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। इस वक्त देश में 21 दिना का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। ऐसे में सेलिब्रिटी से लेकर आम आदमी तक सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं। कोरोनावायरस के बढ़ते संकट से निपटने के लिए बीती 23 तारीख से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसके बाद से तमाम सेलिब्रिटी अपने घर से एक्टिविटीज की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।

It’s on the entertainment pages sir. Mat padhiye 🙂 social media was designed to share random life details that actually no one needs to know Celebrities bhi vahi kar rahey hain, voh bhi bore hotey hain lockdown mein- muaaf kar dijiye! Baaki stay safe! @DelhiTimesTweet https://t.co/lPzqVENmFJ

— Swara Bhasker (@ReallySwara) April 2, 2020