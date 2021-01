वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर भारी विवाद मचा हुआ है। इसके मेकर्स और एक्टर्स पर यूपी में कई जगह एफआईआर भी दर्ज़ किए जा चुके हैं। इस वेब सीरीज पर यह आरोप है कि इसके कुछ सीन्स में हिंदू देवी- देवताओं का मखौल उड़ाया गया है और जातिगत विभाजन को बढ़ाने की कोशिश की गई है। देश का एक वर्ग इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। बीजेपी के कई नेता भी इस सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। इस सीरीज के मेकर्स और एक्टर्स ने विवाद बढ़ता देख बिना शर्त माफी भी मांगी है लेकिन इसका विरोध कर रहे लोगों पर कुछ असर होता नहीं दिख रहा।

इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस वेब सीरीज का समर्थन कर ट्रोल्स को न्योता दे दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं एक हिंदू हूं और तांडव के किसी भी सीन पर मैंने अपमानित नहीं महसूस किया। फिर तांडव को बैन क्यों किया जाए?’ उनके इस ट्वीट के बाद तो जैसे लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया। खालिद बैग ने कहा, ‘अगर आप हिंदू हैं तो मैं डॉन ब्रैडमैन हूं।’

क्रूसेडर अगेंस्ट धर्म नाम के एक यूज़र ने लिखा, ‘क्या आप सोचती हैं कि आप हिंदू हैं? आप उन लोगों में से हैं जिनका पैसे के अलावा कोई भगवान नहीं होता। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं।’ PSR नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘मैं एक हिंदू हूं और मैं अपमानित महसूस करता हूं जब आप ये कहती हैं कि आप हिंदू हैं।’

I’m a Hindu and I’m not offended by any scene in #Tandav ..

Why #banTandavSeries #BanTandavNow ???

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 19, 2021