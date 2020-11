नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘ए सूटेबल बॉय’ पर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर रविवार से ही एक वर्ग इस शो के बॉयकॉट की मांग कर रहा है। वजह है इसके कुछ सीन्स जिसे लेकर यूजर्स का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। दरअसल नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में मुख्य किरदार लता और कबीर को एक सीन में मंदिर में किस करते दिखाया गया है। इस सीन के बैकग्राउंड में मंदिर है और इसी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सीन हिंदू धर्म के विरुद्ध है।

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस पर एक ट्वीट कर आफत मोल ले ली है। उन्होंने कठुआ गैंगरेप की याद दिलाते हुए सीन का बचाव किया जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘अगर कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची के साथ मंदिर में हुए वास्तविक गैंगरेप से आपका ख़ून नहीं खौला और आपकी आत्मा नहीं कांपी तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मंदिर में किस सीन के काल्पनिक चित्रण से ऑफेंड हों।’

उनके इस ट्वीट पर गुज्जू नाम के एक यूज़र ने लिखा, ‘मदरसा में एक मौलाना द्वारा एक लड़की का बलात्कार किया गया। क्या आपकी हिम्मत है कि आप उस पूरे समुदाय के बारे में कुछ बोल सकें या फिर पूरे समुदाय को उस एक काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकें? क्या आप उनके समुदाय पर कोई कॉमेंट कर सकती हैं?’

हरीश नाम के एक यूज़र ने लिखा, ‘उस वक्त भी खौला था और अब भी खून खौला है। मंदिर धर्मनिरपेक्षता को दिखाने और भावनाओं को व्यक्त करने की जगह नहीं है। यह पूजा करने की जगह है और इसे सम्मान दिया जाना चाहिए।’ जतन ठक्कर ने लिखा, ‘एक उदाहरण सेट कर दो फिर, मस्जिदों में किसिंग सीन दो, मैं तुम्हें सलाम करूंगा।’

If the actual #Kathua gangrape of an 8 year old child inside a temple didn’t make your blood boil and soul shrivel; you have no right to be offended about a fictionalised depiction of a kiss in a temple. #fact #ASuitableBoy #BoycottNetflixIndia

