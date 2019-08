Zomato को किया स्टार्स ने सपोर्ट, ऋचा चड्ढा ने कहा- ज्यादा नफरत मत करो वरना…

Richa Chadda: सोशल मीडिया पर जोमेटो का मामला काफी गर्माया हुआ है। एक शख्स द्वारा जोमैटो पर आर्डर किए गए खाने को इसलिए कैंसिल करना चाहा क्योंकि डिलीवर ब्वॉय एक खास धर्म से ताल्लुक रखता था। बाद फिर मामला इतना तुल पकड़ लिया कि खुद जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को आगे आकर करना पड़ा। उन्होंने लिखा था, ‘हमें भारत के विचार पर- हमारे सम्मानित ग्राहकों, उनकी भागीदारी और विविधता पर गर्व है. हमें अपने मूल्यों के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यवसाय को खोने का अफसोस नहीं है।’

अब इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी भड़ास निकाल रही हैं। स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) से लेकर ऋचा चड्ढा तक ने आर्डर कैंसिल करने वाले शख्स के ऊपर काफी भड़ास निकाली। ऋचा ने ट्वीट किया, “ज्यादा नफरत नहीं करते, एसिडिटी हो जाती है। ठंड रख, जो खाना है खा ले, एनाउंस क्यूं करता है। ट्विटर पर थाली चम्मच लेकर शोर ही मचाता है। असल में थाली चम्मच नहीं मिलता खाना खाने के लिए दोस्त।”

वहीं स्वरा भास्कर ने दीपेंदर गोयल को टैग करते हुए लिखा- ‘भारत के असली विचार और भारतीयों के मूल कर्तव्य का साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। आप वास्तविक नागरिक और देशभक्त हैं।’ इसके साथ ही अभिनेत्री गौहर खान ने भी जोमैटो के जवाब की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘जोमैटो पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं आपकी सर्विस का इस्तेमाल कर रही हूं और अब गोल्ड मेंबर बनने जा रही हूं। लव एंड रेसपेक्ट।’

This whole interaction has filled me with hope! Courage & decency are alive in #India #corporateIndia Kudos to @ZomatoIN @deepigoyal pic.twitter.com/2SFuJAwmQA

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 31, 2019