यूपी का उन्नाव (Unnao Case) जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में दो नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं, तीसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, बुधवार शाम को 13 और 16 वर्षीय लड़कियों के खेत में शव मिले थे, वहीं, 17 साल की लड़की बेहोशी की हालत में थी। अब उन्नाव में हुई इस घटना को लेकर लगातार बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के रिएक्शन आ रहे हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने उन्नाव में हुई इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है।

ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर (Swara Bhasker Twitter) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “और क्या होना बाकी है? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके… और राष्ट्रपति शासन लागू हो?” इसके अलावा एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी उन्नाव की इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट करते हुए लिखा, “स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही बसते हैं और उन्नाव औरतों के लिए नर्क है, विशेष तौर पर सबसे आलोचनीय जगह है। उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रही हूं, जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है कि यह सब लगातार होते जा रहा है। उन्नाव हाथरस नहीं होगा। दोषियों को जल्द सजा और लड़कियों को न्याय मिले।”

Heaven and hell exist on earth and Unnao is hell for women, particularly the most vulnerable of them. Prayers for the girl who’s battling for her life, cold rage that this keeps happening. Unnao will NOT be Hathras. Bring the guilty to justice, now. #Unnao #DalitLivesMatter

