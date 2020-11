‘लव जिहाद’ पर भारत के अलग – अलग राज्यों से कानून बनाने की खबरें आ रही हैं। इस पर कानून बनाने को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसके समर्थक हैं तो कुछ का कहना है कि लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं ये बस अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट करने का एक जरिया बना लिए गया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर का भी यही मानना है।

उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा है, ‘एक पल के लिए मान लेते हैं कि लव जिहाद वास्तव में होता है और इसको ख़त्म करने की जरूरत है। फिर इसमें आप धारा 366 (जबरन शादी), धारा 415 (धोखाधड़ी) धारा 340 (जबरन कैद) और धारा 383 (जबरन वसूली) का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब एक नए कानून की ज़रूरत क्या है?’

स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘सांप्रदायिक उन्माद को हवा देने के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान कुछ और झूठ फैलाने के लिए, मुस्लिम युवाओं के अपराधीकरण के लिए, हिंदू महिलाओं और उनकी कामुकता को कंट्रोल करने के लिए, समुदायों के बीच खाई और गहरी करने के लिए, झूठे दुश्मन पैदा करने और उनके प्रति बड़े पैमाने पर धृणा फैलाने के लिए।’

To whip up a communal frenzy..

To have some more lies to spread during election campaigns..

To criminalise young Muslim men..

To control Hindu women and their sexuality..

To deepen fault lines between communities..

To create false enemies & whip up mass hatred toward them..

https://t.co/aTWPjiHIj5

— Swara Bhasker (@ReallySwara) November 17, 2020