कोरोना संकट बढ़ते देख स्वरा भास्कर मोदी सरकार पर बिफरती नजर आईं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि अब भारत को नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। कोरोना से लड़ने के कड़े इंतजाम न होने, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी की बड़ी समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है।

ऐसे में जब पत्रकार शेखर गुप्ता ने एक ट्वीट किया तो उनके उस ट्वीट का समर्थन करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- इंडिया को अब नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। जब तक भारतीय अपने प्रियजनों को सांस के लिए हांफते हुए नहीं देखना चाहते हैं! शेखर गुप्ता ने अपने पोस्ट में गुस्साते हुए लिखा था- ‘मोदी को नई टीम की जरूरत है।’ अगर पीएमओ चाहता है कि चलता रहे, बढ़ता रहे।’

स्वरा के पोस्ट को देख कर ढेरों लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। भाव्या नाम की एक यूजर ने लिखा- चलो यथार्थवादी होकर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में कोई भी सत्ताधारी पार्टी इसे बेहतर तरीके से संभाल सकती है? मैं मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत का चिकित्सा ढांचा दशकों से ऐसा ही है। देश तब भी खराब स्थिति में था जब हमारे पास अलग-अलग पीएम थे। बदलाव करने में समय लगता है।

India needs a new PM.

Unless Indians want to see their loved ones perish gasping for breath! https://t.co/FBsmJIhDwA

— Swara Bhasker (@ReallySwara) May 5, 2021