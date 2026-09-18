बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और राजनेता फहाद अहमद ने अपनी लव स्टारी पर बात करते हुए बताया पूर्व छात्र नेता और कार्यकर्ता उमर खालिद ने दोनों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। द मिडनाइट आवर पॉडकास्ट में बात करते हुए स्वरा ने कई बातों पर बात की।

एक्ट्रेस को पर्सनल लाइफ से लेकर राजनैतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए देखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि जब 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आया तो वह काफी दुखी हुई थीं और उन्होंने सलमान खान, आमिर खान समेत सभी मुस्लिम दोस्तों से इस बारे में बात की थी।

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उमर खालिद ने कराई थी दोस्ती

द मिडनाइट आवर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान फहाद ने बताया कि उमर खालिद ने उन्हें स्वरा भास्कर से बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। फहाद के मुताबिक, उमर ने उन्हें स्वरा का नंबर भेजते हुए कहा था कि वह उन्हें फोन करें। इसी फोन कॉल के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ा।

So Umar Khalid Was Behind Mingling of Swara Bhaskar and Fahad Amhad.



He was successful in Brainwashing so called "Actress" falling for unemployed ugly boy.



Imagine what he done to other Hindu JNU girls.



Umar Khalid was not only anti national terrorist but also Love Jihadi. pic.twitter.com/UzAZYTMa3v — Dear Men (@Dear_Men_Life) September 17, 2026

स्वरा ने भी उमर को दोनों को मिलाने का क्रेडिट देते हुए उन्हें अपना “क्यूपिड” बताया। अहमद ने कहा कि उन्होंने उमर की सलाह मानकर स्वरा को फोन किया था। स्वरा कहती है कि वह जल्दी से किसी का फोन नहीं उठाती हैं। उस समय वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रोटेस्ट के लिए इस मूवमेंट से जुड़े लोगों के संपर्क में थीं, सिर्फ इसी वजह से उन्होंने उस दिन अंजाने नंबर का फोन भी उठा लिया।

तीन साल दोस्ती और फिर शादी

बाद में अहमद ने स्वरा को एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता दिया। इसके बाद एक और एंटी-CAA प्रदर्शन के दौरान दोनों की फिर मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान फहाद ने बताया कि वे करीब तीन साल तक दोस्त रहे। धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ते को लेकर बातचीत शुरू हुई और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। बता दें कि उमर खालिद जेएनयू के छात्र नेता है और 2020 में हुए दिल्ली दंगों के लिए कथित आरोपी के तौर पर तिहाड़ में कैद हैं।

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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के फैसले से दुखी थी स्वरा

इस पॉडकास्ट में राम जन्म भूमि के फैसले पर बात करते हुए स्वरा ने कहा कि वह 2019 में अयोध्या राम जन्मभूम-बाबरी मस्जिद मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी दुखी और निराश थीं।

Swara Bhasker reveals she was so upset with the Ram Janmabhoomi verdict that she messaged every Muslim celebrity in her contact list, including Aamir Khan, SRK, and Salman Khan, expressing her disapproval over the ruling.



"As a Hindu I wanted them to know I was sorry and ashamed… pic.twitter.com/P2JsgfC9St — Brutal Truth (@sarkarstix) September 17, 2026

उन्होंने कहा एक हिंदू होने के नाते उन्होंने अपने फोन बुक में मौजूद सभी मुस्लिम दोस्तों को मैसेज और फोन किया था। इस लिस्ट में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर फहाद अहमद भी शामिल थे। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा था कि उन्हें इस फैसले से काफी दुख हुआ है, वह इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।।