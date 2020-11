Deepak Chaurasia: न्यूज नेशन के पत्रकार और एंकर दीपक चौरसिया ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट में वह बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) का नाम लेते भी नजर आ रहे हैं। अपने ट्वीट में दीपिक चौरसिया ‘कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों’ की बात करते भी दिख रहे हैं। दीपक पोस्ट में लिखते हैं- ‘कुछ लोग कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों को बचाने के लिए रोज सूरज पर थूकना नहीं भूलते। स्वरा भास्कर आजाद मैदान में तोड़फोड़ करते जिन फोटो को फोटोशॉप बता रही हैं उन्हें शायद ये नहीं पता कि ये फोटो मिड डे के फोटोग्राफर अतुल काम्बले ने खींची है।’

दरअसल, स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया था जिसमें आजाद मैदान में तोड़फोड़ की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इसे स्वरा ने फोटोशॉप बताया था। दीपक चौरसिया के इस पोस्ट पर कई रिएक्शन सामने आए तो वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया था। अशोक पंडित ने लिखा- ”जाओ और जाकर उन महिला कॉन्स्टेबल से पूछो जो कि तुम्हारे रोहिंग्या दोस्तों द्वारा मॉलेस्ट की गईं। उन्होंने आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को भी क्षति पहुंचाई। वैसे भी देश के प्रति इतनी घृणा तो आप जैसों का पेशा है !”

अशोक पंडित के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘अरे वो इसके लिए माफी मांग चुकी है डियर’। तो कोई बोला- ‘Salman Khan बिग बॉस आप के कारण सुपरहिट हो गया है। आपकी संस्कृति सभ्यता का मजाक तो वह हमेशा उड़ाता रहा है। उड़ाता रहेगा। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे।’

Go and ask those women constables who were molested by your Rohingya friends on this very day when they destroyed the Amar Jawan Jyoti at Azad Maidan.

वैसे भी देश के प्रति इतनी घ्राण तो आप जैसों का पेशा है ! pic.twitter.com/lcY3t3BNtO

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 18, 2020