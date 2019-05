Swara Bhaskar trolled: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, ट्रोल्स इस बार स्वरा को गढ़चिरौली नक्सली हमले पर दुख जताने के लिए निशाना बना रहे हैं। कुछ यूजर्स तो इतने भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें यहां हम मेंशन भी नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोग स्वरा को लिख रहे हैं कि ‘गढ़चिरौली नक्सली हमला करने वाले भी तो तेरे अपने ही थे।’ दरअसल बुधवार 1 मई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर पुलिस की गाड़ी उड़ा दी। इस नक्सली हमले में 16 जवान शहीद हो गए। इस हमले की निंदा करते हुए स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा- ‘मैं गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले की निंदा करती हूं। इसमें हमारे 16 जवान शहीद हो गए। यह इंसानियत नहीं है। यह उन लोगों की हरकत है जो खुद को ‘क्रांतिकारी’ कहते हैं। इसका इंसाफ होना चाहिए।’

I totally condemn Naxal attack in Gadchiroli, killing 16. Dastardly, inhuman & reflects the utterly degenerate mindset of the so-called ‘revolutionaries’. Ultra left & anarchist violence weakens democracy, hurts the poor. The state must crack down on perpetrators & ensure justice

— Swara Bhasker (@ReallySwara) May 1, 2019