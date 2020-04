Swara Bhaskar: पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर घटना से देश के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी इस खबर पर ढेरों रिएक्शन आए। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी पालघर मामले पर ट्वीट किया है। कुछ महीने पहले स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले से जुड़ी एक खबर भी स्वरा ने शेयर की। स्वरा भास्कर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि ‘भक्तों तब कहां मर गए थे, जब उन बुजुर्गों साधु को आपके ही लोगों ने मारा था।’

स्वरा के इस आरोप से कई लोग ट्विटर पर भड़कते हुए दिखाई दिए। इस पर कई यूजर्स के रिएक्शन सामने आए। एक यूजर ने स्वरा भास्कर के ट्वीट का जवाब दिया-‘जैसे आप पालघर समय मर गयी थीं वैसे भक्त उस समय।’ तो किसी ने कहा-‘जॉबलेस इंसान क्या ही कर सकता है? बेचारी का शाहीन बाग जुलूस बंद हुआ। रोजी रोटी बंद हो गई।’ तो कोई बोला-‘आप धीरे धीरे अपरिपक्व होती जा रही हैं।’

एक ने कहा-‘सही तरीके सें बीन तो अर्णब ने बजाई , नागिन तो छोड़ो सपोले भी बाहर आ गए।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा-‘अच्छा ? तो आप कहना चाह रही हैं कि वह भी भक्त ही थे? भक्तों को कोई ज्ञान नहीं कि कौन बीजेपी का है और कौन कांग्रेस का?’

इतना ही नहीं स्वरा ने तो कुछ टीवी चैनल्स को भी लताड़ लगाई। स्वरा ने कहा कि कई चैनल ऐसे हैं जो साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘आप लोग सुधर जाओ।’

भक्तों!!!!!!! तब कहाँ मर गए थे???????? इन बुज़ुर्ग साधु को आपके ही चट्टों ने मारा था!

(And before you start vomiting lies- I did tweet and condemned this attack back then..) https://t.co/huswJKeowY

— Swara Bhasker (@ReallySwara) April 27, 2020